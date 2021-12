« Don’t Look Up » : cet improbable succès Netflix !

« Don’t Look Up » est le nouveau succès de Netflix. Un film hilarant, réaliste, qui s’impose comme le long-métrage de cette fin d’année.

Le nouveau succès Netflix, à n’en pas douter. En effet, le film « Don’t Look Up », diffusé sur la plateforme Netflix est en train de réaliser une percée inédite dans l’histoire de la plateforme. Encensé par les critiques et par les spectateurs, ce long-métrage est le succès VOD de l’année 2021. Ce film raconte l’histoire de deux scientifiques qui réalisent qu’une météorite est sur le point de s’écraser sur la Terre. Ils décident, fort logiquement d’ailleurs, de présenter leur découverte au monde… Qui n’en a finalement pas grand-chose à faire. « Persuadés qu’une météorite s’apprête à détruire la Terre, deux astronomes peu crédibles aux yeux de la population se lancent dans une tournée médiatique pour prévenir l’humanité de la probable et inévitable fin du monde« , détaille le synopsis.

Si ce film plaît tant, c’est notamment parce qu’il traite de sujets actuels, comme le changement climatique ou encore la désinformation et la transmission extrêmement rapide de fake news. Pour être parfaitement honnête, ce film est également porté par un casting 5 étoiles. Leonardo DiCaprio joue le rôle du docteur Randall Mindy. Jennifer Lawrence incarne quant à elle sa doctorante, Kate Dibiasky. Dans ce film, on retrouve d’autres grands noms, comme Meryl Streep ou encore Chris Evans, Thimothée Chalamet, Johan Hill, Ron Perlman, Mark Rylance et Gina Gershon font aussi partie de la liste. Il y a même Ariana Grande !

Un film également salué par de grands noms de la lutte contre le réchauffement climatique, comme Al Gore. Bref, ce long-métrage sera probablement le plus visionné de l’année sur Netflix et aucun film à venir ne semble être en capacité de le dépasser dans les jours voire les semaines à venir. Un film sans défaut pour de nombreux fans. Un film qui portrait à la perfection la triste réalité du monde actuel. Un film qui parle donc à un très grand nombre de personnes et c’est probablement l’une des autres raisons pour lesquelles le monde se passionne pour cette incroyable réalisation.