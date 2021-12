McDonald’s : bientôt des vélos pour maigrir ?

En Chine, un McDonald’s a décidé d’aider ses clients à maigrir en leur proposant des chaises – vélo d’appartement. Une bonne idée ?

Une scène hallucinante. En effet, en Chine, un McDonald’s a été filmé. Dans le fast-food, ont peut y voir des clients en train de manger leur menu tout en faisant du vélo d’appartement. En somme, ces derniers brûlent quelques calories tout en mangeant un menu McDo. C’est via TikTok qu’on a pu apercevoir cette scène. Alors qu’une jeune femme savoure son hamburger, elle pédale en avant avec ses pieds – s’arrêtant à un moment donné pour prendre une gorgée de son grand verre. Un homme derrière elle fait exactement la même chose en faisant défiler son téléphone. Cela pourrait donc ressemble à ce qu’il se fait dans n’importe quelle salle de sport, même si ici, le vélo est siglée du « M » de McDonald’s.

On ne sait pas exactement où le clip a été filmé, mais l’utilisateur de TikTok @ cris13_u, qui a posté le clip, a expliqué que ce restaurant se trouvait quelque part en Chine. La vidéo a accumulé 32 millions de vues et 2,1 millions de likes, ainsi que des milliers de commentaires. De nombreux utilisateurs de réseaux sociaux ont été impressionnés par l’idée, qu’ils jugent « incroyable ». Certains toutefois ont eu un peu peur, affirmant que cela leur rappelait un épisode de Black Mirror. Pour autant, cela est-il vraiment utile ? La réponse est oui… Enfin, presque.

Selon Harvard Health Publishing, de la Harvard Medical School, un vélo permettrait de brûler en moyenne 252 calories pour une demi-heure d’exercice. Un Big Mac contient 550 calories, vous devrez donc peut-être pédaler pendant un certain temps si vous voulez travailler. Alternativement, un hamburger McDonald’s ne contient que 250 calories, vous pourrez donc descendre du vélo en seulement une demi-heure. Enfin, pour les plus flemmards, des sièges classiques se trouvent à proximité de ces vélos. Peut-être plus pratique ?