Une femme vit dans le corps d’un enfant de 8 ans !

En Angleterre, une jeune femme de 22 ans est « bloquée » dans le corps d’une fillette de 8 ans suite aux effets secondaires de sa chimiothérapie.

Au cours d’une émission diffusée sur TLC, une chaîne britannique, la jeune Shauna Rae a raconté son histoire. En effet, cette dernière est « coincée » dans le corps d’un jeune enfant de 8 ans. La raison ? Celle-ci a été malade du cancer et a subi un lourd traitement. Les effets secondaires sont donc très importants. En effet, si celle-ci a été soignée, la jeune femme a été frappé de plein fouet par les effets du traitement (notamment par chimiothérapie), effets secondaires qui ont fait qu’elle a cessé de grandir. Son hypophyse est «presque en sommeil» l’empêchant donc de grandir. Cela signifie que Shauna est restée dans le corps d’un enfant !

Dans un documentaire, celle-ci explique, « Je suis une femme, une femme de 22 ans coincée dans le corps d’un enfant de 8 ans. Mon hypophyse est presque en sommeil à cause de la chimiothérapie. Le médecin m’a dit que j’avais fini de grandir – mes os étaient soudés et ma taille est d’environ un mètre ». Ce documentaire est centré sur Shauna et sa vie, alors qu’elle tente désespérément de faire en sorte que le reste du monde la traite comme une adulte.

Dans une scène, Shauna est vue dans un pub où on lui dit « nous ne pouvons pas avoir d’enfants au bar », tandis que sa demande de se faire tatouer est accueillie par les artistes incrédules qui lui demandent : « Quel âge avez-vous ? » Visiblement agacée, Shauna continue : « Même si je ne peux pas grandir physiquement, je veux être traitée comme une adulte. Je travaille sur mon indépendance. » En outre, la jeune femme s’est inscrite sur une plateforme de rencontres aveugles. Ces rencontres se passent généralement très mal, avec des individus qui pensent souvent que la rencontre organisée est une sorte de « blague ».