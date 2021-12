Brésil : deux politiques s’affrontent en octogone

En désaccord, deux politiques brésiliens ont décidé de s’affronter lors d’un improbable match de MMA, dans un octogone.

Au Brésil, deux politiciens ont décidé de régler un différend d’une bien drôle de manière. En effet, les deux hommes ont décidé, plutôt que de discuter, échanger et débattre, de se rendre coup pour coup dans un octogone. En effet, alors que la plupart des divergences politiques sont discutées et débattues au parlement, le maire de Borba, Simão Peixoto, et l’ancien conseiller municipal, Erineu Alves Da Silva, se sont affrontés devant une foule enthousiaste. Da Silva, également connu sous le nom de Mirico, a appelé Peixoto il y a quelques mois, déclarant qu’il n’était pas fan de son leadership. Selon les rapports locaux, Mirico n’était pas très satisfait de la gestion faite par le maire de Balneário do Lima, un petit parc de la ville.

Dans une vidéo-réponse publiée en ligne, l’ex-conseiller en colère a exigé un affrontement. Peixoto a dûment accepté le défi. S’adressant à sa page Facebook, il a écrit : « Je ne suis pas un combattant de rue… Je suis le maire de la municipalité de Borba. Mais s’il veut vraiment se battre … Nous sommes prêts à nous battre … J’ai toujours été un gagnant. » Pour plus de dramaturgie encore, ce dernier a même partagé un court extrait de lui en train de s’entraîner pour le combat qui a finalement eu lieu le 12 décembre dernier.

Des images du combat ont ensuite été dévoilées. On peut voir les deux hommes se lancer des coups de poing et de pied. Certains ont fait mouche, allant jusqu’à blesser l’un des candidats tandis que d’autres ont fini dans le vent. Après un combat en trois rounds, Peixoto a été déclaré vainqueur, malgré le fait que Mirico semble avoir le meilleur, secouant le maire avec quelques coups bien placés. Pour beaucoup, le match était « truqué ». Après le combat, Peixoto a déclaré que s’il avait en fait accepté le «défi» c’était surtout dans le but d’encourager plus de gens à pratiquer le sport.