Pourquoi il faut (absolument) dormir sans chauffage ?

Un médecin britannique a révélé qu’il était essentiel de dormir dans une chambre sans chauffage. On vous explique pourquoi.

Sur TikTok, un médecin a révélé les avantages, pour le moins inattendus, que peut avoir le fait de dormir dans une chambre froide, sans chauffage, peut avoir sur la santé. Alors que vous commencez à sentir nos petits orteils geler pendant ces fraîches nuits hivernales, vous vous êtes probablement demandés s’il fallait, oui ou non, dormir avec le chauffage. Résultat, vous l’avez laissé tourner toute la nuit, bien que la flambée actuelle des prix vous ait été problématique. Pour autant, dormir dans une chambre confortable, chaude et agréable n’a pas de prix à vos yeux. Mais malgré tout, vous pourriez bien avoir tort. La raison ? Pour le Dr Karan Rajan, également connu sous le nom de @ dr.karanr sur TikTok, vous la révèle.

Il déclare tout d’abord qu’éteindre le chauffage peut « inverser le vieillissement ». Apparemment, dormir sans chauffage favorise la mélatonine, une hormone qui non seulement augmente la propension au sommeil, mais favorise également la lutte contre le vieillissement. La mélatonine agit ainsi en réduisant « les dommages causés par le stress oxydatif et les niveaux de cortisol ». Ceci à son tour, « réduit l’inflammation systémique et c’est gratuit ! ». Mais ce n’est pas tout. Selon ses dires, le droit aiderait également à lutter contre l’insomnie. La science nous dit que « la température centrale de notre corps doit baisser pour initier le sommeil. »

« Ainsi, une température plus fraîche vous rapproche de la température de sommeil cible de votre corps, vous vous endormez donc beaucoup plus rapidement. Plus de froid équivaut à plus de rêves. Une température plus élevée signifie que votre cerveau et votre corps sont plus actifs pour essayer de vous rafraîchir. » Une chambre froide peut également « améliorer votre santé métabolique ». Le chirurgien du NHS a révélé qu’« il existe des recherches suggérant que l’exposition au froid peut augmenter la quantité de graisse brune produite par les cellules souches ». La graisse brune aide à réguler le cholestérol, la glycémie et améliore la sensibilité à l’insuline. En d’autres termes, le froid a de nombreux bénéfices.