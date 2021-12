Chute inédite de la population mondiale depuis le 14e siècle !

Jamais, depuis la peste noire au 14e siècle, la population mondiale n’avait chuté. D’ici à 2064, ce constat pourrait bien évoluer.

Pour la toute première fois et ce, depuis des siècles, la population mondiale s’apprête à décliner, à baisser en nombre. Nous sommes actuellement environ 7,8 milliards dans le monde et ce nombre devrait culminer pour atteindre son pic en 2064. C’est une nouvelle étude du Lancet qui vient confirmer cette information, estimant que le chiffre devrait atteindre les 9.7 milliards avant de tomber à 8.8 milliards d’individus d’ici à 2100. Stein Emil Vollset, auteur principal de l’étude et professeur de santé mondiale à l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) s’explique un peu plus en détail.

« La dernière fois que la population mondiale a diminué, c’était au milieu du XIVe siècle, à cause de la peste noire ». Ainsi, si ses prévisions sont correctes, entre 2064 et 2100, cela sera la toute première fois depuis le 14e siècle que l’humanité perd en population. Certaines nations, comme le Japon, la Thaïlande, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Corée du Sud pourraient également perdre jusqu’à 50% de leur population. Même la Chine, associée à une forte densité de population, pourrait passer de 1,4 milliard de personnes en 2017 à 732 millions en 2100. Selon le chercheur, il y a deux facteurs qui entrent en compte afin d’expliquer ce déclin : l’amélioration de l’accès à la contraception moderne et l’éducation des filles et des femmes.

L’indice global de fécondité mondial devrait régulièrement baisser, pour passer de 2,37 en 2017 à 1,66 en 2100, bien en deçà du taux minimum (2,1 naissances vivantes par femme) considéré comme nécessaire pour maintenir les chiffres de la population. Toujours selon lui, c’est l’Afrique et le monde Arabe qui façonneront la nouvelle civilisation tandis que les pays Européens eux, seront sur le reculoir. Les prochaines grandes puissances seront, par exemple l’Inde, le Nigeria, la Chine et les États-Unis. Il est donc indispensable de se préparer dès aujourd’hui à toutes ces modifications démographiques, économiques et culturelles amenées à se dérouler.