Pourquoi les hommes doivent-ils payer l’addition ?

Sur TikTok, une coach en séduction a donné quelques conseils de bienséance, expliquant que oui, les hommes devaient payer l’addition.

Nelly est une jeune femme reconnue dans le secteur du coaching en séduction. Véritable star sur TikTok, celle-ci organise souvent des vidéos FAQ au cours desquelles elle répond aux questions des followers. Publiant sous le nom @ask.nelly, celle-ci a partagé une vidéo dans laquelle un homme lui demande si les femmes ont raison de penser qu’un homme doit payer à dîner à une femme (la question a été posée de manière un peu plus brutale). « C’est tellement répugnant quand les hommes parlent comme ça, mais permettez-moi de vous donner un petit rappel sur le fonctionnement des rencontres car il est clair que certaines personnes en ont besoin. »

Selon elle, si un homme invite une femme à sortir avec elle et qu’il s’intéresse à elle de manière romantique et qu’il ne paie pas la facture, c’est que quelque chose ne tourne pas rond. À vrai dire, cela tient en cinq points. Numéro un, ce n’est pas un gentleman. Numéro deux, il est bon marché. Numéro trois, il ne peut pas se permettre le rendez-vous. Numéro quatre, il ne respecte pas les femmes et numéro cinq, il ne voit pas en elle un « prix à gagner ». Selon Nelly, le niveau d’intérêt d’un homme est toujours corrélé à son niveau d’effort.

Pour beaucoup d’utilisateurs, cela semble toutefois réducteur. Certains sont d’accord sur le fait qu’un homme se doit de régler la facture lorsqu’il invite quelqu’un à dîner « Si vous voulez diviser les factures plus tard, c’est une autre conversation, mais si le gars vous demande au premier rendez-vous, il doit payer. » d’autre réclament une plus juste égalité. Personne ne se doit rien, puisque généralement au premier rendez-vous, les gens se connaissent assez peu. D’autres estiment enfin qu’il est normal que la personne qui invite à sortir, soit celle qui règle. Le débat est donc loin d’être terminé.