Excréments, malaise et vomi : le mariage vire au drame

Unejeune femme de 23 ans a vécu le pire mariage possible : entre malaise, vomi et excréments, celle-ci a traversé une véritable épreuve.

On a tous déjà entendu une histoire liée à un mariage franchement catastrophique. Mais celle qu’on s’apprête à vous livrer dépasse l’entendement. Hollee Lynnea-Kolenda Darnell a certainement vécu le pire jour de sa vie. En effet, à peine mariée, elle a déjà mis son époux à l’épreuve, face à un moment de faiblesse. Au cours de la cérémonie, la jeune femme s’est évanouie avant de vomir puis de se déféquer dessus au cours d’une cérémonie qui a tourné au drame. Dans un clip TikTok, qui a accumulé depuis, plus de 3,7 millions de vues on peut voir une Darnell visiblement chancelante tenant fermement les mains de son mari Jackson alors que les deux commencent à échanger leurs vœux.

Elle lui signale alors qu’elle se sent mal et au moment où le pasteur officialisé leur union elle s’effondre. « Je n’arrêtais pas d’essayer de dire à mon mari que je ne me sentais pas bien et qu’il pensait que je plaisantais », a déclaré Darnell, 23 ans. « Mon petit neveu a fait caca sur ma robe juste après que je vomissais. » Inquiet, son mari réalise que quelque chose ne tourne pas rond. Lui demandant si elle se sent bien, il tente de la soutenir avant de finalement la voir trébucher et tomber sur la balustrade du belvédère.

Et bien que la caméra s’éloigne, on peut entendre de manière très distincte, la mariée qui vomit. Les invités eux, tentent de faire face mais on sent bien que ces derniers ne savent pas vraiment où se mettre. Darnell a ensuite clarifié la situation dans un clip ultérieur, ajoutant que « J’étais super déshydraté et je n’avais rien bu ni mangé de la journée. » Elle a également révélé qu’elle avait tendance à s’évanouir et qu’elle avait déjà reçu un diagnostic d’hypotension artérielle et de faible teneur en fer. Son neveu lui, s’est approché d’elle avec sa mère, avant de lui faire dessus. Bref, une journée horrible.