TikTok : découvrez le dripstick !

Découvrez le dripstick, la nouvelle tendance sexy de TikTok, qui a suscité un buzz mondial.

Internet est une source incroyable de découverte. En effet, sur les réseaux sociaux, on retrouve énormément de challenges improbables et de délires qui font rire des millions de personnes. Pour autant, nous retrouvons également de drôles de produits, de drôles de créations. On se souvient de la bougie « senteur vagin de Gwyneth Paltrow » ou encore l’improbable œuf de Yoni. Bref, toute une série d’inventions portées sur la sexualité. Mais récemment, c’est le dripstick qui a suscité le buzz. Il s’agit en fait d’une petite éponge à insérer dans le vagin, après relation sexuelle, afin d’éponger toutes les impuretés. Une invention réalisée par la startup Awkward Essential.

Sur TikTok, la vidéo de présentation a cumulé près de 14.3 millions de vues. De quoi casser internet donc. Mais est-ce vraiment utile ? Interrogée, un gynécologue se confie. « Je me pose la question de son utilité. Mes patientes ne se plaignent pas particulièrement de cela. Et à l’inverse, quand elles souhaitent tomber enceinte, elles sont même plutôt dans la peur que le sperme ne s’écoule trop vite. » explique-t-elle. Et qu’en est-il d’un point de vue sanitaire ? Le produit semble, à ce jour en tout cas, être sans risque pour les femmes. Le produit a toutefois suscité assez largement le buzz.

Il ressemble en fait à un petit bâtonnet avec une éponge absorbant tout en haut. L’objectif de cet outil est d’absorber l’ensemble des fluides corporels sécrétés à la suite d’un rapport sexuel. Certaines dames elles, ont été conquises. D’autres en revanche, ne comprennent pas vraiment l’utilité de la chose, estimant que des siècles, des millénaires durant, le monde a fonctionné ainsi et que pour beaucoup, il s’agissait là de quelque chose de naturel. Résultat, à quoi cela sert-il de vouloir autant chambouler les choses pour « si peu » ? Une question qui fait débat au sein des couples. Dans tous les cas, le dripstick ne semble pas forcément être prêt à déferler sur la France, ce produit restant relativement méconnu.