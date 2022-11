Drague : la science le dit, cette technique fonctionne !

La science le dit : l’humour est la meilleure des techniques pour draguer. Une étude d’envergure a effectivement été menée en ce sens.

Certaines personnes sont naturellement douées pour la drague. Discuter, échanger, bon nombre d’individus réussissent très bien à s’en sortir face à un homme, face à une femme qu’ils n’ont jamais vu. Mais beaucoup d’entre nous auraient bien besoin d’un petit coup de pouce. Rassurez-vous, c’est pour ça que nous sommes là. En effet, des chercheurs de l’Université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU) ainsi que de l’Université Bucknell et de l’Université d’État de New York ont réussi à identifier une technique qui fonctionne… Pratiquement tout le temps. Pour cela, les scientifiques ont étudié la façon qu’avaient les gens de flirter en Norvège et aux USA.

1.000 étudiants des deux pays et des deux sexes devaient également évaluer l’efficacité de 40 méthodes, de 40 techniques de flirt, pour une éventuelle relation à court ainsi qu’à long terme. Résultat ? « Les différences individuelles en termes d’âge, de religiosité, d’extraversion, d’attrait personnel et de préférences pour les relations sexuelles à court terme n’ont eu que peu ou pas d’effet sur l’efficacité des diverses tactiques de drague jugées par les répondants. »

Au final, une méthode, une technique a retenu toute l’attention : c’est l’humour. « Les gens pensent que l’humour, ou la capacité à faire rire une autre personne sont plus efficaces pour les hommes qui recherchent une relation à long terme. C’est moins efficace pour les femmes qui cherchent une aventure d’un soir. Mais rire ou ricaner aux blagues de l’autre est une tactique de drague efficace pour les deux sexes. » Attention, l’idée n’est pas de dépasser les limites et faire des blagues à tout va. Simplement de faire comprendre à son partenaire votre potentiel humoristique et surtout, lui faire comprendre qu’il ou qu’elle est également drôle !