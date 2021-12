Un chirurgien ampute la mauvaise jambe de son patient !

En Autriche, un chirurgien a été condamné par la justice pour avoir amputé la mauvaise jambe de son patient !

En Autriche, un chirurgien vient d’être condamné par la justice à une amende d’environ 2.700 euros. La raison ? Ce dernier était accusé (et a donc été reconnu coupable), d’avoir amputé la mauvaise jambe de l’un de ses patients. Âgé de 43 ans, ce dernier s’occupait d’un homme de 82 ans. Selon les rapports, la jambe gauche du patient a dû être retirée en raison d’une maladie antérieure, cependant, le médecin a marqué sa jambe droite. L’amputation devait ainsi avoir lieu dans un hôpital de Freistadt en mai dernier. Malheureusement, la situation a dégénéré et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Selon la défense, il s’agit là, d’une « erreur humaine », bien que personne ne soit en mesure d’expliquer ce qui a bien pu se passer.

De son côté, le chirurgien a expliqué qu’il s’agissait, à ses yeux, d’un problème de système et d’organisation plutôt qu’une erreur de son ressort. Il a confirmé cela en expliquant que « des erreurs dans la planification chirurgicale s’étaient produites car aucune information n’était donnée dans le dossier du patient, c’est pourquoi une révision n’était pas possible« . Toutefois, le juge a déclaré le médecin coupable de négligence grave. Il a été condamné à une amende de plus de 2 000 €, dont la moitié avec sursis. Le tribunal a également accordé 5 000 € de dommages et intérêts à la veuve du patient, qui est malheureusement décédée avant que l’affaire ne puisse être portée devant les tribunaux.

Le plus dingue dans cette histoire ? Malgré l’erreur apparemment flagrante, elle n’a été découverte que quelques jours plus tard lors d’un changement de pansement de routine, lorsque des infirmières horrifiées ont découvert ce qui s’était passé. Le chirurgien impliqué a depuis été transféré dans une autre clinique et a la possibilité de faire appel de la décision. Une situation rare et dramatique, qui n’est pas la première du genre. Ce qui frappe ici, c’est surtout le détachement des autorités sanitaires qui ont mis beaucoup de temps à se rendre compte de leur bêtise. Aujourd’hui toutefois, l’histoire est réglée.