Elle poursuit son docteur pour lui avoir permis de naître

​​En Angleterre, une jeune femme a décidé de poursuivre le médecin de sa mère, pour lui avoir permis de venir au monde.

En Angleterre, une jeune femme de 20 ans a décidé de poursuivre le médecin généraliste de sa mère, pour lui avoir permis de naître. Evie Toombes, 20 ans, est originaire de Skegness, Lincolnshire. Celle-ci est née avec une anomalie. Sa colonne vertébrale et la moelle épinière ne se sont pas développés dans l’utérus, ce qui a provoqué un écart important. En novembre 2001, Evie a ensuite reçu un diagnostic de lipomyéloméningocèle (LMM), une forme d’anomalie du tube neural de la colonne vertébrale entraînant une invalidité permanente. En raison de sa situation, celle-ci doit passer beaucoup de temps reliée à des tubes lui permettant de respirer ou autre. Malgré ses difficultés, elle réussit à faire carrière dans le saut d’obstacles et affronte des cavaliers handicapés.

Le tribunal de Londres a appris que Mme Toombes, 50 ans, qui est également une cavalière passionnée, était allée voir le Dr Philip Mitchell au cabinet Hawthorn pour discuter de son projet d’avoir un premier bébé en février 2001. « C’était une décision très précieuse de fonder une famille, car elle-même avait perdu ses parents quand elle était jeune », a déclaré l’avocate d’Evie, Mme Rodway, au juge. Evie poursuit le Dr Mitchell pour « mauvais accompagnement lors de la conception ». Elle lui reproche de ne pas avoir conseillé à sa mère, Caroline, de prendre toutes les précautions nécessaires avant de tomber enceinte.

Le Dr Mitchell aurait nié ces allégations et insiste sur le fait qu’il a donné à sa mère les conseils appropriés. Maître Rodway a déclaré à la juge Rosalind Coe qu’Evie poursuivait le médecin pour « être née dans un état endommagé ». Celle-ci réclame des millions de livres sterling de dommages et intérêts pour couvrir le coût accru de la vie d’un handicapé. L’avocat du Dr Mitchell lui, affirme que son client a donné des « conseils raisonnables » concernant la consommation de médicaments et compléments alimentaires à base d’acide folique. L’affaire elle, suscite le débat outre-Manche ou de nombreuses questions se posent réellement quant aux attentes de la jeune femme.