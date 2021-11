Police : il passe 20 ans comme infiltré pédophile !

Un homme a passé vingt ans de sa vie à sauver des enfants grâce à son métier d’infiltré au sein des réseaux pédophiles !

En Angleterre, un ancien policier a révélé comment il avait passé deux décennies à travailler sous couverture en tant que pédophile. Témoignant à l’occasion de son passage sur le podcast Anything Goes With James English, l’auteur du livre « Save One Child » raconte comment il a passé près de vingt années à endurer le pire. Au cours de son travail, il aura réussi à sauver la vie de centaines d’enfants tout en réussissant à traduire en justice de nombreux criminels. Pour son travail, Ian James a voyagé à l’étranger, a étudié le comportement et gagné la confiance des agresseurs sexuels d’enfants… Tout en essayant d’élever ses propres enfants avec sa femme.

James a grandi à Cornwall et s’est joint à la police en tant que cadet à l’âge de 18 ans. Au cours de sa carrière au sein des forces de l’ordre, il a travaillé à Londres avant de déménager dans le nord de l’Angleterre afin de travailler à Cleveland. Il se spécialise alors en tant qu’agent d’infiltration afin d’attraper les délinquants sexuels d’enfants. Ce père de deux enfants a noué de vrais liens avec des pédophiles, certains qu’il a réussi à faire juger.

S’exprimant sur le podcast, James a expliqué les difficultés qu’il a rencontrées pour gagner la confiance des prédateurs qu’il recherchait. « Ils sont très prudents, ils sont très méfiants, ils sont très méfiants parce qu’ils ne pensent pas nécessairement que vous êtes un policier, ils sont plus susceptibles de penser que vous êtes un journaliste et ils vont vous nommer, vous humilier. Parfois, ce que vous devez faire, c’est les manipuler pour qu’ils soient acceptés, et c’est si difficile parce que vous n’aurez qu’une petite fenêtre d’opportunité pour le faire. »

James a longuement expliqué comment il s’est battu pour ne pas ramener son travail à la maison. Son quotidien lui, consistait à regarder des images d’enfants qu’il ne voulait pas voir. Pour ne pas trahir, il devait jouer son rôle à la perfection. « Si je ne peux pas gérer cette image, un prédateur m’identifie et je pourrais mettre un enfant en danger », a-t-il notamment expliqué. Aujourd’hui, ce dernier souhaite sensibiliser les parents à la sécurité de leurs enfants, n’importe où dans le monde. « C’est un sujet dont les gens ne veulent pas lire, entendre parler ou autre. Malheureusement, c’est toujours d’actualité. »