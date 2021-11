Missile : la Russie a failli faire exploser l’ISS !

La Russie, à travers un tir de missile, a bien failli faire exploser la Station spatiale internationale (ISS) toute entière !

La station spatiale internationale a bien failli exploser. En effet, hier, la Russie a tiré un missile afin de détruire l’un de ses satellites. L’objectif atteint, le dit satellite a explosé en 1.000 morceaux. Malheureusement, les débris ont bien failli percuter l’ISS. L’explosion faisait partie d’un test prévu, selon le département d’État américain, et a forcé les astronautes de la Station spatiale internationale à se préparer à une éventuelle évacuation. Il y a maintenant plus de 1 500 débris traçables de l’explosion, avec de nombreux petits morceaux en orbite autour de la terre. Interrogé, un porte-parole du département d’État américain a affirmé que le test menaçait les intérêts de toutes les nations.

« Ce test augmentera considérablement le risque pour les astronautes et les cosmonautes de la Station spatiale internationale, ainsi que pour d’autres activités de vols spatiaux habités. » Il a, en outre, fustigé le comportement jugé dangereux et irresponsable de la Russie. Selon lui, cela tend à mettre en péril l’espace. Aujourd’hui, les USA et ses partenaires internationaux ont confirmé qu’ils envisageaient de travailler afin de faire comprendre à tout le monde, que ce genre de comportement n’était pas approprié.

La situation était telle, que les astronautes de l’ISS, la Station spatiale internationale, ont été forcés de s’abriter dans des canaux de sauvetage d’urgence. Ces nacelles, ou canaux, sont capables de se détacher de l’ISS et de redescendre sur Terre. Une situation qui aurait pu donc devenir dramatique, d’autant que la Russie, les USA et d’autres nations, dont la France (et l’UE de manière générale) se partagent l’ISS. Un drame a été évité de justesse, mais cela tend à démontrer que la station spatiale ISS reste facilement atteignable. Un petit point qui fait 16 fois le tour de la terre en l’espace de 24 heures (loin d’être l’idéal pour les amateurs de longues nuits).