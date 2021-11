The Squid Game : une saison 2 arrive bientôt !

Une saison 2 de The Squid Game est en préparation. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée mais la décision a bien été prise.

Hwang Dong-Hyuk, le créateur de la série Netflix à succès, The Squid Game, a confirmé qu’une seconde saison était actuellement en préparation. « Donc, il y a eu tellement de pression, tellement de demandes et tellement d’amour pour une deuxième saison. J’ai donc presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix. Mais, je dirai qu’il y aura effectivement une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. Je suis actuellement dans le processus de planification. Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment cela va se produire. » Sans vouloir spoiler quiconque, on s’attendait tous à cette annonce. En effet, la série a rencontré un incroyable succès et la fin de la première saison était plutôt ouverte.

Nous ne savons pas exactement quand celle-ci arrivera ou ce qui se passera, mais soyez tranquille. Les bonnes personnes travaillent et que cela finira par arriver. « C’est inévitable parce que ça a été un tel succès. J’y réfléchis. J’ai une image de très haut niveau en tête, mais je ne vais pas y travailler tout de suite. Il y a un film que je veux vraiment faire. Je réfléchis à ce que je dois faire en premier. Je vais parler à Netflix. » Le cinéma coréen est souvent loué pour sa qualité. On se souvient du film « Parasite », qui a rencontré un incroyable succès. On imagine donc que les prochains projets de Hwang Dong-Hyuk devraient être de la même veine.

Pour rappel, The Squid Game est une série assez insolite. Des personnes sont regroupées et jouent pour une énorme somme d’argent qui change la vie. En cas de défaite, vous mourrez. 456 participants de tous horizons sont enfermés dans un lieu secret et s’affrontent dans une série de jeux pour enfants. Le prix final est de 45.6 milliards de won. Le vainqueur, généralement, profite d’une nouvelle vie paisible… Bien entendu, le show est à rebondissement et rien ne se passe comme prévu.