Thomas Pesquet est de retour sur la terre ferme !

Thomas Pesquet est de retour sur terre. L’astronaute français a quitté l’ISS (la station spatiale internationale) hier et est arrivé aux USA dans la nuit.

Thomas Pesquet, de retour sur Terre. En effet, l’astronaute français, qui a eu la joie de diriger l’ISS durant quelques semaines, est rentré sur la terre ferme. Du moins, presque. En effet, il est arrivé sur la mer. Un amerrissage réussi à la perfection, orchestré au large des côtes de la Floride. Pour rappel, ce dernier est rentré à bord de la capsule Dragon de SpaceX. Il est arrivé aux alentours de 4h33 du matin, dans le Golfe du Mexique. Récupéré ensuite par un navire situé à proximité, Pesquet est reparti en direction, cette fois-ci, des terres.

« Une fierté d’avoir représenté la France une nouvelle fois dans l’espace ! » a-t-il tweeté sur les réseaux sociaux, après près de 200 jours dans l’espace. Il a ajouté qu’il se sentait très serein et excité à l’idée de continuer sa mission. « La prochaine fois, la Lune ? », a-t-il ensuite lancé, visiblement prêt à repartir. Accompagné du japonais Akihiko Hoshide et des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, Pesquet est également reparti avec près de 240 kilogrammes de matériel. La descente vers la Terre aura duré près de 8h30. Arrivé en Floride, Pesquet prend un avion qui l’emmènera en direction du centre spatial de la Nasa, à Houston.

Il prendra part à quelques tests médicaux avant de reprendre une nouvelle fois l’avion, pour un trajet autrement plus long, en direction de Cologne, en Allemagne. C’est là bas que se trouve le Centre européen des astronautes. Durant trois semaines, il prendra part à une série de tests scientifiques, permettant d’observer les effets d’un long séjour en orbite sur le corps humain. Il en profitera pour revoir ses proches et pour prendre un peu de vacances, lui qui est sur le pont depuis plusieurs mois. « J’ai même l’impression que ça fait des années » !