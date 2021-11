Travis Scott : 8 morts lors d’un concert !

Au cours du festival Astroworld organisé à Houston, au Texas, 8 personnes ont trouvé la mort suite à un mouvement de foule.

Connu pour sa musique et ses apparitions remarquées sur Fortnite, Travis Scott vient de vivre un véritable cauchemar. En effet, ce dernier participait au festival Astroworld Festival, à Houston, au Texas. Il était aux alentours de 21 heures, heure locale, lorsqu’un mouvement de foule a eu lieu. Une information confirmée par Samuel Pena aux médias et journalistes présents sur place ce soit là. Cet événement devait être une grande fête. Participaient à ce festival,de grands noms du rap US, tels que Master P, Yves Tumor, Toro y Moi, Roddy Rich, Lil Baby et le fondateur du festival, Travis Scott. Drake a également fait une apparition surprise.

« La foule a commencé à se comprimer vers le devant de la scène, ce qui a provoqué une certaine panique, et cela a commencé à causer des blessures », a déclaré le chef des pompiers, avant de continuer « Les gens ont commencé à tomber, à perdre connaissance, et cela a créé une panique supplémentaire. » Le reste du festival a été totalement annulé. 23 personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital, dont 11 pour arrêt cardiaque. 300 autres individus ont été traités pour des blessures plus légères. 8 personnes ont trouvé la mort.

Les autorités ne connaissent pas les causes du décès des huit personnes identifiées. Un médecin légiste a été dépêché sur place. Les autorités ont mis en place un centre de réunification dans un hôtel pour les membres de la famille qui n’avaient pas pu joindre les proches présents au festival. Des équipes d’urgence se trouvaient bien sur place mais celles-ci ont été submergées par l’afflux massif de participants. « Je pense qu’il est très important qu’aucun de nous ne spécule. Personne n’a toutes les réponses ce soir », a déclaré le chef de la police. « Nous allons faire une enquête et découvrir parce que ce n’est pas juste pour les producteurs, pour toute autre personne impliquée, jusqu’à ce que nous déterminons ce qui s’est passé, ce qui a causé la montée subite. »