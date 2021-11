Age of Empires IV : les fans ont déjà voté !

Le nouvel opus du célèbre jeu vidéo est à peine sorti que les fans ont déjà pris la parole et vote pour leur faction préférée. L’Empire Romain arrive en tête de peloton et semble mettre tout le monde d’accord. La franchise du jeu de stratégie détenue et développée par Relic Entertainment fait déjà parler d’elle.

​Age of Empires IV : Une sortie attendue de pied ferme

Le fameux jeu de stratégie guerrière, appelé AOE pour les intimes, était attendu depuis des années comme le messi. Après les deux premiers opus qui ont fait les beaux jours de la licence à la fin des années 90 et au début des années 2000, la déception du numéro 3 n’a fait qu’accentuer les attentes des fans.

Certains n’ont pas besoin de graines de marijuana pour se faire plaisir et partir au royaume du bonheur. Un pc, une souris et un bon jeu de guerre des familles où les Teutons s’écharpent avec des Anglais sur fond de trahison celte et le Paradis leur est accessible !

Le jeu a pour habitude de proposer des campagnes de reconstitution de guerres historiques avec les dénouements que nous connaissons, et des parties solo ou multijoueurs en ligne où le but est bien souvent la conquête par la force sans aucune clémence possible. Bien sûr, les alliances et trahison vont bon train et sont toujours une bonne excuse pour faire couler le sang à flots.

​Les fans sont unanimes

À chaque opus ses propres périodes historiques et civilisations. Il semblerait que celui-ci se tourne à l’époque post moyenâgeuse et que l’Empire Romain, alors sur le déclin, ait trouvé la voix du public avec 49% des suffrages. La réponse est sans appel, car les Anglais sont seconds mais suivent de loin avec leurs tout petits 16% ! Arrivent ensuite les Rus’ avec 9%, le Sultanat de Delhi, ancêtres des Indiens, arrive bon dernier.

Chaque empire détient une unité de soldat propre à elle-même et des bonus comme la construction rapide des bâtiments, ou des navires au coût moins onéreux, par exemple. Il semblerait que les Romains, aussi fous soient-ils, aient été dotés de soldats uniques avec de meilleurs attributs que la moyenne et des bonus plus avantageux que leurs ennemis. Quant à savoir qui osera les défier, sur leur terrain ou à domicile, on attend de voir !