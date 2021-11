Police : un tableau de chasseur de primes découvert !

Dans le 77, en Seine-et-Marne, un véritable tableau de chasseur de primes a été découvert. La police a rapidement ouvert une enquête.

Un découverte qui fait froid dans le dos. En effet, alors qu’ils étaient en patrouille dans un quartier de Savigny-le-Temple, connu pour être l’un des points de deals les plus importants de la région, des policiers ont découvert un véritable appel à l’action. Sur un mur, étaient écrits plusieurs choses à commencer par le prix au gramme du cannabis et de la marijuana. Sur le côté, on pouvait également lire des menaces proférées à l’encontre des forces de l’ordre. « Couper la tête d’un policier : 500.000 euros », « jeter une boule de pétanque sur la police : 200 euros », violer une fonctionnaire avec une barre de fer « 300.000 euros »… Un véritable tableau de chasseur de primes, en quelques sortes.

Pour le moment, nul ne sait vraiment s’il s’agit de menaces à proprement parler ou de blagues franchement douteuses. Peu importe, ces inscriptions ont été prises au sérieux par les forces de l’ordre. C’est ainsi qu’une enquête a été ouverte pour « menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique » et confiée à la sûreté départementale. « Ces tags d’une violence inouïe ont proféré des menaces de mort avec des mises à prix absolument abjectes », a ajouté la préfecture de Seine-et-Marne dans un communiqué de presse. Il a été ajouté que la liste contre le trafic allait s’intensifier dans les jours, les semaines à venir.

Une inscription qui a également poussé Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, à réagir. Celui-ci s’est rendu sur place, afin d’apporter son soutien aux autorités. « On peut penser que c’est à cause, ou grâce, aux nombreuses interventions de la police et à ce harcèlement des points de deal (…) qu’il y a ces réactions inacceptables ». Il a ajouté que six interpellations avaient eu lieu récemment dont une était perçue comme étant très importante. Une nouvelle affaire car, il y a une semaine, du côté de Vigneux-sur-Seine, ont été retrouvées des inscriptions similaires : « Ancien bleu de Grenoble, on va venir te chercher », « on n’a plus d’ennemies donc on pétarde les flics ».