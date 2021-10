Les étudiants vont eux aussi recevoir le chèque inflation !

En France, des milliers d’étudiants vont aussi pouvoir toucher la somme de 100 euros, liée au chèque énergie du gouvernement.

Depuis quelques semaines, la colère gronde chez les français. En cause ? La hausse des prix liés à l’énergie. Qu’il s’agisse de l’électricité, du gazole ou encore des prix du gaz, absolument tout est en train de prendre des proportions inattendues. Résultat, cela impact irrémédiablement le pouvoir d’achat des français. La hausse des prix à la pompe a d’ailleurs été l’élément déclencheur d’une série de résolutions prises par le gouvernement qui avait alors pour objectif, de calmer le raz-le-bol général. De fait, un chèque « inflation » de 100 euros a été confirmé. Il devrait toucher 38 millions de personnes à travers le pays.

Quid des jeunes ? Frédérique Vidal, ministre déléguée aux universités, a été invitée sur Sud Radio. L’occasion pour elle, d’évoquer les récentes mesures prises par l’exécutif comme les repas à 1 euros, afin de soulager la peine des jeunes. Malgré tout, ils sont encore des millions à être en galère. Selon certaines statistiques, un jeune sur deux est obligé de sauter un repas car il n’a tout simplement pas les moyens. Face à ce constat, la ministre de l’enseignement supérieur a confirmé qu’une nouvelle aide allait être accordée aux étudiants.

Les étudiants pourront ainsi bénéficier du chèque énergie. « L’objectif est de pouvoir lutter contre la hausse qu’on voit revenir, qui est très visible sur les prix de l’essence. Les étudiants vont bénéficier du bouclier énergie. Pour eux, pas de hausse, un gel du prix du gaz et de l’électricité, et aussi l’indemnité inflation », a expliqué Frédérique Vidal. « Tous les étudiants boursiers et ceux qui ont un foyer fiscal indépendant : on estime à 1,7 million d’étudiants qui pourront en bénéficier. Pour les jeunes boursiers, nous avons les dossiers. Ce sera versé d’ici le mois de décembre » a-t-elle ajouté. Encore un peu de patience donc, avant de percevoir ce fameux chèque de 100 euros !