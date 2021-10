Affaire Gabby Petito : le corps de Brian Laundrie retrouvé

Aux USA, le corps de Brian Laundrie a été retrouvé par les autorités. Il était activement recherché suite à la mort de sa compagne, Gabby Petito.

L’affaire Gabby Petito devrait rester comme étant une affaire sans réponses. En effet, le corps de la jeune femme a été retrouvé il y a quelques semaines, avant d’être autopsié. Il s’est alors avéré que la jeune femme était décédée des suites d’une strangulation manuelle. Rapidement, les soupçons se sont tournés vers son compagnon Brian Laundrie. Ce dernier, s’il n’était pas considéré comme suspect, était vu comme une « person of interest » par les autorités nationales. Or, son corps vient lui aussi d’être retrouvé.

Selon les informations de NBC News, les restes étaient dans un état « squelettique » après avoir passé une longue durée immergés dans une zone marécageuse. L’autopsie du jeune homme devrait en dévoiler davantage sur les raisons liées à son décès. Pour autant, il ne faut pas s’attendre à ce que celle-ci révèle ses secrets dans les jours à venir. Décès, mort accidentel ? Pour le moment, nul ne sait réellement ce qui a bien pu se dérouler. Un carnet de voyage a été retrouvé, il pourrait permettre d’en apprendre davantage.

À ce jour toutefois, les autorités ont expliqué qu’elles ne pouvaient rien dire d’autant que le sac étanche qu’il portait et dans lequel il se trouvait semble avoir été percé. Une chose est certaine, les internautes, qui jouent aux apprentis détectives, continuent de se passionner pour l’affaire et ses mystères. Pour rappel, Brian Laundrie est rentré chez lui le 1er septembre dernier. 10 jours plus tard, la famille de sa compagne signale sa disparition. Il annonce alors vouloir partir en randonnée à ses parents mais ne reviendra jamais. La zone dans laquelle il s’est rendu était connue pour être infestée d’alligators et de serpents. Un véritable marécage qu’il convenait de maîtriser et de connaître à la perfection. L’enquête devrait nous en apprendre un peu plus dans les jours à venir.