Trump lance son propre réseau social !

Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a confirmé qu’il allait lancer son propre réseau social : Truth Social.

Il y a quelques mois, Donald Trump était banni de nombreuses plateformes sociales : Facebook, Instagram, Twitter. Rapidement, ce dernier a décidé de passer à autre chose et a tenté de monter son propre blog… Sans succès malheureusement. Mais mercredi, l’ancien chef de l’État a confirmé qu’il allait passer aux choses sérieuses. Il a donc expliqué qu’il allait lancer son propre réseau social. Ce dernier sera baptisé Truth Social. Les premières invitations seront envoyées en novembre, avant un lancement pour le grand public au 1er trimestre 2022.

« J’ai créé Truth Social et le groupe Trump Media and Technologie (TMTG) pour résister face à la tyrannie des géants des technologies », a expliqué l’ancien chef de l’État, affirmant que cette plateforme sera lancée, si tout va bien, au premier trimestre 2022. Une manière pour lui de répondre aux géants de la tech, situés à Silicon Valley, qui ont utilité tout leur pouvoir d’influence pour le faire taire. L’application elle, semble être un clone de Twitter. L’utilisateur pourra lancer des messages assez courts.

Pour rappel, Facebook, Twitter et YouTube ont pris la décision de supprimer les différents comptes de Trump après que ce dernier ait été accusé d’avoir participé à l’assaut meurtrier du Capitole, le 6 janvier dernier. Très suivi, il avait près de 89 millions d’abonnés Twitter, Trump verra s’il pourra compter sur une nouvelle base de fidèles. Pour autant, sa plateforme ne sera pas libre au sens propre du termes. Des développeurs devront modérer les publications afin de ne pas enfreindre les conditions des app stores d’Apple et Google. Ce nouveau groupe médiatique de l’ancien président républicain, TMTG, comprendra en plus du réseau social, un service de vidéo à la demande avec des programmes de divertissement et des podcasts qualifiés comme étant « non-woke ».