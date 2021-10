Naître en avril ferait de vous une personne sexy, contrairement aux mois d’été. On vous explique tout dans la suite de cet article !

Un groupe de recherche scientifique, intitulé FROM MARS, a récemment mené une étude au cours de laquelle, l’idée était de déterminer quel mois de naissance pouvait faire de vous une personne sexy. Pour cela, le groupe s’est tout simplement basé sur la liste des « 500 des célébrités les plus sexy au monde ». Ils ont utilisé des listes des célébrités masculines les plus sexy et des célébrités féminines les plus sexy de Ranker. Ils ont ensuite pris les dates d’anniversaires de chaque célébrité avant de les faire coïncider entre elles. L’idée était alors de déterminer quel était le mois de naissance qui conduit à être sexy, de même que le signe astrologique.

Voici les mois de naissance les plus sexy du calendrier :

Avril – 60 célébrités

Août – 51 célébrités

Février – 49 célébrités

Décembre – 47 célébrités

Septembre – 44 célébrités

Mars – 42 célébrités

Octobre – 41 célébrités

Novembre – 39 célébrités

Janvier – 35 célébrités

Mai – 33 célébrités

Juillet – 30 célébrités

Juin – 29 célébrités

Résultat, vous avez d’assez bonne chance d’être sexy, si vous êtes né en avril. Les célébrités de ce mois-là sont Michael Fassbender, Emma Watson et Gal Gadot. La deuxième place revient à août avec Chris Hemsworth, Halle Berry et Blake Lively. La médaille de bronze revient à février, grâce à Harry Styles, Michael B. Jordan et Rihanna. Malheureusement, si vous êtes de mai, juin et juillet, vous risquez de ne pas dormir paisiblement ce soir en sachant que vous n’êtes pas les mieux lotis.

Bien évidemment, cela n’est que subjectif et n’est fondé que sur une analyse partielle de nos stars qui ne sont pas le reflet de la société. Pour être sûr et certain de quel est le mois qui fera de vous une personne sexy ou non, une nouvelle étude plus poussée, menée sur la population et son ressentie devrait être menée.