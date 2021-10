Fan des années 90, il vit dans une capsule temporelle

En Angleterre, un homme obsédé par les années 90 a décidé de tout faire pour se replonger dedans, quitte à investir.

Un homme obsédé par les années 90 vit dans une capsule temporelle et utilise même toutes les technologies d’antan. Jack Walters, de Bakewell, Derbyshire, a déciéd de vivre sa vie dans un monde qui nous est totalement étranger. Car bien que nous soyons tous nostalgiques parfois, combien d’entre nous utilisent réellement un téléviseur de 1989, ou des lecteurs VHS, ou un G reg Austin Mini Metro ? Passionné par les années 90, Jack a dépensé près de 6.000 euros pour s’offrir le monde des années 90. Des réveils téléphoniques aux vieux Nokia, en passant par les catalogues Ikea et les jeans Levi’s taille haute, il a désormais tout en sa possession.

De toute évidence, ce dernier a une vraie passion pour cette décennie. Une drôle de situation pour un homme âgé de 23 ans seulement et qui n’était donc même pas là pendant la majeure partie. « Cela a commencé lorsque j’ai recréé la maison de mes parents quand j’étais petit, avec le confort. Je n’ai jamais vraiment apprécié la décoration moderne avec tous les gris. Cela n’avait pas la qualité intime, et je voulais reproduire cela. » a-t-il expliqué, avant de continuer, affirmant que lorsqu’ils ont tous emménagé, cette nouvelle maison lui semblait un peu fade, triste.

« La maison est le résultat de beaucoup de recherches dans les magasins de charité et sur eBay. Je reçois aussi des cadeaux de personnes qui me connaissent. Ils verront quelque chose et diront : ‘Oh, Jack appréciera ça’. » Pour être très honnête, Jack n’a pas complètement boudé la société moderne. Il vit dans un chalet avec ses parents et son partenaire Matthew, utilisant des appareils modernes, tels qu’un lave-vaisselle et une machine à laver. Il a également décidé de partager des vidéos de sa maison sur TikTok lorsqu’il s’ennuyait pendant le verrouillage, et il compte désormais plus de 5 000 abonnés. « Tout ça, c’est une évasion du monde moderne. Certaines personnes vont au gymnase, d’autres jouent à des jeux vidéo, ça c’est mon truc. »