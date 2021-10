That ’70s Show : un spin-off Netflix confirmé

That ’70s show, série iconique de la fin des années 90, va avoir droit à son propre spin-off, sur Netflix !

Vous avez adoré That ’70s Show ? Série iconique des années 2000, celle-ci nous ramenait à l’époque des années 70. On pouvait suivre un groupe de jeunes, notamment mené par Eric Forman, qui se donnait le plus souvent rendez-vous dans le sous-sol de ses parents, Red et Kitty. Figurez-vous que Netflix aimerait relancer le concept. En effet, le géant américain a commandé 10 épisodes d’un spin off qui pourrait être appelé That ’90s Show. Pour l’occasion, Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp, qui ont joué les parents d’Eric Forman, Red et Kitty dans That ’70s Show, devraient revenir dans la nouvelle série.

Au niveau de la création, Bonnie et Terry Turner pourraient revenir en tant qu’écrivains et producteurs exécutifs aux côtés de leur fille Lindsey Turner. Variety rapporte que le spectacle se déroulera en 1995, ajoutant la prémisse: « Leia Forman, fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été où elle se lie avec une nouvelle génération de Point Place, WI, des enfants sous la surveillance l’œil de Kitty et le regard sévère de Red. » Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé avec les stars de la série originale. Pour autant, Topher Grace, Laura Prepon et Ashton Kutcher pourraient bien reprendre leurs rôles avec des apparitions en tant qu’invités. Mila Kunis ne serait pas concernée.

Pour rappel, la série originale a été diffusée pour la première fois en 1998 et a duré huit saisons jusqu’en 2006. Elle raconte la vie de six adolescents qui vivaient dans la ville fictive du Wisconsin, Point Place. Cela a permis de lancer la carrière de plusieurs stars, dont Ashton Kutcher et Mila Kunis. Un premier spin-off a été lancé, intitulé That ’80s Show. Pour autant, celui-ci est vite tombé dans l’anonymat. La puissance financière de Netflix et le buzz autour du show pourraient permettre à la série de rapidement se (re)faire une place.