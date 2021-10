Madeleine McCann : avancées dans l’enquête !

L’affaire Madeleine McCann pourrait bien connaître un dénouement inattendu, avec l’annonce de certaines avancées.

En Allemagne, la justice a confirmé disposer de « nouvelles preuves solides » qui pourraient voir Christian Brueckner, le suspect numéro un dans l’affaire Madeleine McCann, être inculpé. Pour rappel, cette jeune britannique Madeleine a disparu alors qu’elle se trouvait au Portugal, avec ses parents. Nous étions alors en 2007. Depuis, les autorités la recherchent. Le procureur Hans Christian Wolters a déclaré au Sun : « Nous avons de nouvelles preuves solides contre le suspect. L’enquête se déroule bien et nous espérons avoir une mise à jour bientôt. Je ne peux pas dire quand avec certitude, mais nous travaillons très dur pour résoudre cette affaire et d’autres où il est suspect. »

Brueckner est connu des services d’ordre. Il s’agit d’un pédophile condamné plusieurs fois, qui purge actuellement une peine de sept ans dans une prison allemande pour le viol d’une femme au Portugal en 2005. L’an dernier, Scotland Yard a lancé un appel public afin de récolter la moindre information sur l’individu. Pour autant, ce dernier était sur leur radar depuis de nombreuses années auparavant. S’adressant à Sky News en juin, Wolters déclarait alors : « À ce moment-là, Christian B. faisait déjà l’objet d’une enquête depuis trois ans. Nous n’avons pas pris la décision de rendre public certaines informations. Depuis lors, nous avons trouvé beaucoup plus de pièces du puzzle, mais je ne peux pas révéler ce qu’elles sont. »

« Nous progressons et avons le même nombre d’enquêteurs travaillant sur l’affaire, mais nous n’avons pas encore assez pour inculper le suspect. » Selon lui, si les équipes ne garderont pas éternellement l’enquête McCann ouverte éternellement, le laps de temps entre son ouverture et sa fermeture est indéterminé. La fillette, âgée de trois ans au moment des faits, n’a toujours pas donné le moindre signe de vie. Après son 18e anniversaire plus tôt cette année, les parents Kate et Gerry ont déclaré: « Nous nous accrochons à l’espoir, même petit, de revoir Madeleine. »