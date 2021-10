Facebook, Instagram : ce qu’on sait de la panne géante

Durant de nombreuses heures, l’ensemble des services liés à Facebook ont été paralysés à la suite d’une gigantesque panne !

Facebook, Instagram et WhatsApp n’ont, durant quelques heures, plus été. Sites introuvables, applis vides, messages bloqués… Durant près de sept heures, les internautes du monde entier se sont vraiment demandés ce qui était en train de se passer. Rapidement, les rumeurs ont commencé à faire le tour du web. Selon certaines informations, cette gigantesque panne serait tout simplement dûe à une cyberattaque d’ampleur. 1.5 milliards de données auraient même été revendues à prix d’or sur le darknet. Pour autant, aux alentours de 22 heures, Mark Zuckerberg a tenu à calmer tout le monde, assurant qu’il s’agissait plutôt d’une erreur.

« Nous sommes au courant que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous nous efforçons de revenir à la normale le plus rapidement possible, et nous nous excusons pour tout désagrément » a ajouté pour sa part le porte-parole du réseau social. Un retour progressif à la normale a commencé à se faire ressentir vers minuit. Un changement de configuration des routeurs « qui coordonnent le trafic entre nos data centers a provoqué un problème qui a interrompu les communications. Cela a perturbé le trafic et a eu un effet boule de neige sur la façon dont nos data centers communiquent, mettant tous nos services à l’arrêt».

De manière assez ironique, le nom de domaine Facebook.com a été rapidement mis en vente sur certains sites, comme GoDaddy ou DomainTools. En effet, c’est comme si Facebook n’avait jamais existé sur internet. Une vraie journée noire pour Facebook, qui a également dû gérer une panne au niveau de la plateforme WorkPlace, qui leur sert d’outil de communication en interne. Certains des employés n’ont pas pu travailler tandis que d’autres, n’ont même pas pu entrer dans les locaux, leur badge de sécurité ne fonctionnant plus.