Koh-Lanta : ces secrets dévoilés après 20 ans !

Découvrez certains des secrets de Koh-Lanta les mieux gardés. 20 ans après, on en apprend enfin davantage sur l’aventure !

Ce n’est un secret pour personne, Koh-Lanta All Stars est actuellement à l’antenne. L’occasion pour les aventuriers de célébrer les 20 ans de l’émission iconique. Pour autant, de nombreuses questions se posent encore. Même après deux décennies, certains points restent en suspend. Premièrement, où vit Denis Brogniart, lors du tournage de l’émission ? Premier point, l’animateur reste, bien évidemment, sur l’île ou à proximité, avec ses équipes. « Il est déjà arrivé qu’il fasse un aller-retour pour un enregistrement à Paris mais aucunement pour rentrer chez lui », a pour autant précisé la production, à l’occasion d’un entretien accordé à Public. Rassurez-vous cependant, Denis n’est pas en reste.

En effet, ce dernier loge en hôtel ou dans une villa ! Bien entendu, cela n’est pas toujours le cas et il est même arrivé que l’animateur phare de TF1 et son équipe se soient retrouvés à loger… Dans des conteneurs spécialement aménagés. Cette saison à l’occasion du tournage en Polynésie Française, l’animateur a même passé le temps du tournage, en bateau de croisière. Honnêtement, on l’envie plus que les aventuriers de Koh-Lanta qui eux, passent leur temps à galérer dans la nature. « Pour respecter une espèce de bulle sanitaire et éviter que le coronavirus touche les équipes techniques et les candidats, on s’est tous isolés », a-t-il toutefois avoué à GQ.

Enfin, la production fait quelques rondeurs aux aventuriers. Ces derniers, s’ils sont lâchés en pleine nature, disposent toutefois de quelques avantages. Ils ont droit à du désinfectant, des compresses ou encore des pansements. Mieux vaut éviter qu’ils se blessent ! Pour les femmes, des tampons ainsi que des serviettes sont proposés. Enfin, tous ont droit à du répulsif pour les moustiques, de la crème solaire et de la crème réparatrice de type biafine. Pour le reste, c’est à eux de se débrouiller, notamment pour se brosser les dents et pour les toilettes. L’aventure, la vraie.