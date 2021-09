Harry Potter : Malefoy n’apparait que 31 minutes !

Durant toute la saga Harry Potter, Draco Malefoy n’apparait qu’une petite demi-heure. Qu’en est-il des autres personnages ?

Difficile d’y croire. Pour autant, cela est bel et bien vrai : Draco Malefoy, le « méchant » dans Harry Potter, lui qui devait abattre l’immense Albus Dumbledore, n’apparaitrait à l’écran que 31 minutes durant, soit moins longtemps qu’un épisode de Friends. Une découverte réalisée par des fans d’Harry Potter, près de 20 ans après le début de la saga. Trop improbable pour être vrai, pensez-vous ? Et bien, sachez que non, tout cela est bel et bien réel. Selon lMDB, le personnage joué par Tom Felton n’apparaît que 2.5% des 19h40 de la saga, soit environ une bonne demi-heure. Mais où le temps va-t-il ? La plus longue apparition de Malefoy est dans Le Prince de Sang Mêlé, au cours de laquelle le tyran aux cheveux argentés profite d’un total de huit minutes à l’écran. Plus surprenant encore, son apparition la plus courte est dans le cinquième volet de la franchise. Dans l’Ordre du Phoenix, il n’apparaît que quinze secondes à l’écran !

Naturellement, les fans étaient assez irrités par la révélation. « Le fait que Draco Malfoy n’ait pris que 31 minutes tout au long de la franchise Harry Potter (19 heures et 40 minutes) ne me convient tout simplement pas. » a déclaré un internaute, qui n’en revenait pas. « Êtes-vous en train de me dire qu’à 14 ans, j’ai fêté l’anniversaire d’un personnage qui avait 31 minutes à l’écran ? » s’en amuse un autre ? Pour autant, tout cela est-il vrai ? Le temps d’écran est en fait, le temps qu’un acteur est visible à l’écran, par le spectateur / téléspectateur.

Cela veut donc dire que, dans le cas où Malefoy était dans la même pièce qu’un autre personnage et qu’il n’était pas montré à l’écran, typiquement dans une salle de classe, son temps ne serait pas décompté. De même, s’il interagissait avec quelqu’un et que la caméra bascule entre les personnages pendant qu’ils se parlent, le temps d’écran de Malfoy n’est compté que lorsqu’il est sur lui. En réalité, son apparition dans le film est à peu près aussi longue que d’autres personnages (très) importants, comme Voldemort (37 minutes et 15 secondes) ou encore le garde forestier, Rubeus Hagrid qui est apparu pendant 45 minutes et 45 secondes. Ginny elle, apparaît un peu plus de 30 minutes, contre 28mn pour le professeur McGonagall !