Emmanuel Macron : son QR Code fuite sur le net !

Sur les réseaux sociaux, aurait fuité le QR Code du président de la République, Emmanuel Macron. Mais comment cela a-t-il pu se produire ?

Le QR Code du président de la République a-t-il réellement fuité ? Il semblerait que oui. En effet, depuis quelques heures, des images tournent sur les réseaux sociaux. Sur celles-ci on peut voir un QR Code qui serait celui d’Emmanuel Macron. Réponse de l’Élysée ? Oui, il s’agit bien du code du chef de l’État. Ainsi, lorsque ce dernier est scanné, apparaissent les mentions « Emmanuel Macron, né(e) le 21 déc. 1977, Pfizer, le 13 juillet 2021 ». Une situation inattendue et inexpliquée, plus tard relayée et confirmée par d’importantes sources de presse, comme Libération ou Le Parisien. Les médias ont expliqué avoir eu accès à l’application TousAntiCovid Verif, afin de scanner le QR Code, qui fournissait bel et bien ces interventions.

Pour autant, la fuite de ces informations médicales n’est pas isolée. Le président de la République aurait vu l’ensemble de son dossier médical être relancé. « Depuis le mois de septembre, des professionnels de santé ont consulté le dossier vaccinal du président de la République et ont fait circuler ses données, soit par négligence, soit par malversation. Un système informatique centralisé et ouvert aux professionnels de santé a été mis en place au début de la campagne de vaccination, afin d’assurer l’efficacité de la stratégie vaccinale au niveau national. »

En d’autres termes, la fuite de ces informations serait dûe à une véritable faute déontologique de la part des médecins français. Du moins, de la part de quelques-uns. Ces professionnels du monde de la santé ont en fait consulté les données du président de la République, avant de les capter et de les diffuser à grande échelle. De fait, l’Assurance maladie a confirmé qu’une enquête allait être menée. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a également été saisi. Reste enfin à savoir si le QR Code du chef de l’État sera bientôt désactivé et remplacé par un nouveau.