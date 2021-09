Gabrielle Petito : le drame qui choque les USA

Aux USA, la disparition de Gabrielle Petito a suscité l’émoi. La faute à son compagnon, qui a disparu, quelques jours plus tard.

Une histoire absolument incroyable. Disparue depuis le 11 septembre dernier, Gabrielle Petito aurait été retrouvée par les forces de l’ordre, dimanche dernier. En effet, un corps a été découvert dans un parc national, au Wyoming. La jeune femme, âgée de 22 ans, était partie en road trip avec son petit-ami, le temps de quatre mois, afin de découvrir le pays. Son compagnon, Brian Laundrie, 23 ans, est quant à lui rentré à son domicile après l’annonce de sa disparition, avant de disparaître lui aussi. Il n’a pas été retrouvé depuis. Une histoire dingue d’autant que le couple avait pour habitude de raconter leur voyage à travers des posts sur Instagram et sur YouTube. Rapidement, une petite communauté s’était mise à le suivre.

Le dernier post de la jeune femme, remonte au 25 aoput. Le 30 août, elle aurait envoyé un message à sa mère pour lui dire qu’il n’y avait pas de réseau dans le Yosemite. Depuis, plus rien. Le 1er septembre, son compagnon rentre et, dix jours après, les parents de la jeune femme décidé de signaler la disparition de leur fille. C’est ainsi que l’histoire commence à susciter l’intérêt. Peu à peu, les éléments troublants s’ajoutent les uns aux autres. Le 12 août, à Moab dans l’Utah, les autorités interviennent afin d’intervenir pour un différend conjugal entre les deux. Gabrielle Petito, en larmes, s’explique « Certains jours, j’ai un très mauvais [trouble obsessionnel compulsif] », explique t-elle aux policiers. « Je m’excusais auprès de lui et lui disais : « Je suis désolée, je suis si méchante » », poursuit-elle.

Un corps retrouvé le 11 septembre dernier

Il explique alors que sa compagne l’a frappé avec son téléphone. Plusieurs jours après, la police ouvre une enquête suite à la disparition de la jeune femme. Il refuse ainsi de coopérer et se mure dans le silence. Le 17 septembre, les parents du jeune homme décident d’appeler la police, celui ayant également disparu. « L’avocat de la famille Laundrie a appelé les enquêteurs du FBI vendredi soir indiquant que la famille voulait parler de la disparition de leur fils » a confirmé le bureau fédéral. Le lendemain, le corps de la jeune femme est retrouvé. Aujourd’hui, l’enquête est traitée comme un cas de disparition multiple.

« Dans la mesure où il s’agit d’une disparition, qui est peut-être liée à un crime, c’est le Federal Bureau of Investigation (FBI) qui est compétent. C’est également le FBI qui est compétent en matière d’enlèvement, par le biais de son unité VICAP (The Violent Criminal Apprehension Program), créée spécifiquement pour enquêter sur les crimes violents, les enlèvements et disparitions inquiétantes » expliquent certains spécialistes. Aujourd’hui, Brian est dans la nature et nul ne sait où il se trouve. S’il n’a pas été arrêté, c’est parce qu’il n’y avait aucune charge contre lui. Aujourd’hui en revanche, suite à la découverte du corps, la situation a quelque peu évolué. Il encourt la prison à vie.