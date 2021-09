Emmanuel Macron envisage la levée du pass sanitaire

Emmanuel Macron a confirmé qu’il envisageait la levée prochaine de certaines restrictions liées à la pandémie de covid-19.

Le pass sanitaire, levé par endroits ? Emmanuel Macron a confié qu’à la vue des résultats actuellement plus que positifs, il envisageait bel et bien de lever certaines restrictions. Pour autant, il semblerait que le pass sanitaire ne soit pas supprimé de si tôt. Selon le chef de l’État, ce dernier a favorisé la vaccination. Il reste « un instrument de gestion qui a permis d’éviter la fermeture et il est proportionné. On va le conserver dans la poche pour éviter partout la fermeture qui est la pire des choses ». Pour autant, le président de la République a été clair et se veut positif. Les chiffres sont plutôt bons en France et ont tendance à vraiment chuter.

C’est pourquoi, dès que l’ensemble des conditions seront réunies, certaines régions, certains départements, pourraient revivre normalement. « Dès que les conditions sanitaires le permettront et, à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard. On pourra se permettre sur les territoires où le virus circule moins vite de lever certaines contraintes et de revivre normalement », s’est réjoui le chef de l’Etat. Par quoi cela va-t-il se passer ? La levée du pass sanitaire, seulement dans les endroits ou le virus circule très peu voire pas du tout.

Un constat partagé par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Dans la matinée, ce dernier a confirmé que la situation, en France, était en train de considérablement s’améliorer. Si la dynamique venait à se poursuivre, alors il n’y aurait plus aucune raison de continuer à vivre sous le joug du pass sanitaire. « Il y a encore quelque 10.000 contaminations par jour, l’épidémie n’est pas terminée. En revanche, nous sommes sur un rythme de réduction d’au moins 30 % en une semaine, la charge hospitalière en métropole diminue, moins de 2.000 patients en réanimation, nous sommes sur une bonne trajectoire », a-t-il notamment affirmé au micro de RTL. « La situation s’est considérablement améliorée grâce à la vaccination massive de la population française, au maintien des gestes barrières, à la vigilance des Français et à des outils précieux comme le pass sanitaire ».