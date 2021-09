11 septembre : de nouvelles vidéos dévoilées !

De nouvelles images du 11 septembre viennent d’être dévoilées. On peut y voir les réactions incensées de deux jeunes femmes.

L’anniversaire des commémorations des tragiques événements survenus le 11 septembre, est sur le point d’être fêté. Près de vingt ans après, les américains s’en souviennent encore. En effet, deux avions ont été détournés pour venir s’écraser sur le World Trade Center, à New York. Un autre est venu se crasher contre le Pentagone. Une série d’attaques que personne ne pensait alors imaginable. Rapidement, les autorités imputent cela à Al Qaïda, un branche terroriste œuvrant au Moyen-Orient. Son chef, Oussama Ben Laden, est accusé d’en être l’un des principaux architectes. Il sera abattu près de dix ans plus tard, alors qu’il se cachait en Afghanistan.

Récemment, la vidéo de deux jeunes femmes, Caroline Dries et sa colocataire, Megan, a été dévoilée. On peut y voir les deux jeunes femmes être réveillées par le bruit de la première explosion. Se levant, buvant un café, elles assistent médusées à la suite. Très rapidement, Caroline prend sa caméra. Derrière, nous pouvons entendre une voix dire « Merci dieu, ce n’était pas du terrorisme ». À ce stade, les deux jeunes femmes ne savent encore rien de ce qu’il se passe réellement. Rapidement toutefois, la situation évolue et les deux peuvent voir des gens commencer à sauter par les fenêtres. Il est alors 9h03 du matin lorsque le second avion vient se crasher.

Retrouvée et interrogée en 2011, Caroline explique que sur le moment, elle et sa colocataire n’ont eu aucune idée de quoi faire. « Je me souviens juste d’avoir eu l’impression de ne pas savoir quoi faire, ce sentiment d’être si vulnérable, si accablant. Nous sommes sortis en courant de l’appartement, avons pris l’ascenseur jusqu’à la rue et c’était juste une sorte de pandémonium dans la rue sans que personne ne sache ce qui se passait. » Les deux décident finalement de revenir chez elles après être brièvement sorties. Un véritable film d’horreur pour Caroline, qui regrette presque que tout cela ait été filmé. Il aurait été plus simple pour elle, de ne jamais revoir ces images.