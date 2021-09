Jordan Belfort (Loup de W.S.) se livre sur son histoire

Jordan Belfort, le véritable Loup de Wall Street, s’est livré sur TikTok au sujet de sa vie et ses expériences hautement incroyables

Le mystère autour de Jordan Belfort reste entier. En effet, le courtier qui a fait le buzz à l’occasion de la sortie du Loup de Wall Street, un film réalisé sur son histoire (tirée du livre du même nom). Nous avons pu en apprendre sur l’individu, ses pratiques et sa vie d’alors… Une vie plutôt improbable au cours de laquelle argent, drogue et sexe se sont entre-mêlés des années durant. Récemment, c’est sur TikTok que Jordan Belfort a fait son grand comeback. Il a effectivement répondu à certaines questions de ses fans, autour de son expérience improbable. S’il a reconnu qu’en fonction des bureaux, la situation évoluait un peu, les siens étaient placés sous le signe de la débauche.

Aujourd’hui âgé de 59 ans, Jordan Belfort a par exemple confirmé qu’il avait décidé de bannir toutes les formes de relations sexuelles entre les employés au cours des horaires de bureau. « Je reçois souvent cette question. Ai-je vraiment tout fait pour faire en sorte que le bureau soit « sex-free » entre 8h du matin et 19h le soir ? Absolument, oui ! ». Mais il a reconnu que, malheureusement, personne n’avait suivi cette règle. « Le seul problème ? Personne n’en avait rien à faire. Pas vraiment une surprise en fait… ».

Une révélation de plus, après celle opérée au cours du The Brilliantly Dumb Show. Un entretien au cours duquel il a avoué qu’il avait longtemps lutté contre ses addictions à la drogue. Il semble d’ailleurs toujours prêt à rechuter, avouant qu’il reprendrait bien du Quaaludes. Il continue, avouant également plané jusqu’à quatre fois par jour au pic de son addiction. Il se levait vers 5h du matin pour prendre de la drogue et planner juque 7h du matin, heure à laquelle sa femme se levait ensuite. Il se tournait ensuite vers la cocaïne et d’autres encore. Sobre depuis une vingtaine d’années, il a également loué le film pour son approche assez réaliste de ce qui a pu se passer chez lui au cours de ces folles années.