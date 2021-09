USA : ce legging de sport n’est pas fait… Pour le sport

Aux USA, une jeune coach sportive s’est retrouvée à vivre une drôle de mésaventure à cause d’un legging un peu… Particulier.

On le sait, le sport est devenu de plus en plus prisé. Avec la crise sanitaire, les problèmes de santé et l’envie de faire quelque chose, beaucoup d’individus se sont mis à courir, à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour changer, prendre soin d’eux. C’est notamment le cas de Madison Hildreth. Connue sur TikTok sous le nom de @madisonraehildreth, cette coach professionnelle a récemment décidé de s’offrir un tout nouveau legging de sport, qui devait lui servir afin d’aller courir, le temps d’un petit jogging matinal. Mais la jeune femme a remarqué que beaucoup de personnes la regardaient.

Très vite, elle comprend pourquoi. En effet, la sueur générée par l’effort a fait que le legging couleur chair, couleur nue, a pris une couleur un peu plus sombre à certains endroits. Résultat, on aurait presque pu croire que Madison s’était faite dessus. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme s’est amusée de la situation. « J’ai vu que tout le monde me regardait courir ce matin. Quand je suis rentré à la maison, je me suis mis devant le miroir et j’ai tout de suite compris pourquoi » explique-t-elle visiblement souriante. Tout le monde n’a toutefois pas saisi et certains internautes ont demandé de nouvelles explications.

« Je transpirais tellement, qu’on aurait pu croire que je m’étais faite pipi dessus ». Philosophe, elle termine en invitant ses followers à ne jamais faire comme elle, à savoir, ne pas courir dans un short aux couleurs légères, lorsqu’il fait très (trop) chaud. Beaucoup de fans ont tenu à la soutenir dans cette petite mésaventure en lui rappelant que si elle transpirait autant, c’était probablement parce qu’elle travaillait dur. D’autres ont confirmé que ce genre de situation leur était déjà arrivé en salle etc… Bref, la leçon semble donc être claire, ne faites du sport, que si vous avez un ensemble plutôt sombre. Cela vous évitera de passer un petit moment de honte !