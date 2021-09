Les jeunes, plus accros que prévu à leur smartphone ?

Une récente étude, tente de démontrer à quel point les jeunes seraient accros et dépendants aux nouvelles technologies.

La rentrée arrive à grands pas. En effet, nous sommes déjà le 1er septembre et les élèves ne devraient pas manquer de rapidement retourner sur les bancs de l’école. Des jeunes qui sont toujours de plus en plus connectés. C’est en tout les cas, ce que révèle une étude menée par Celside Insurance. Celle-ci a décidé de faire un focus sur les jeunes, âgés de 18 à 35 ans et leur utilisation des appareils multimédias. De nombreuses questions se sont ainsi posées. Quel est le véritable rapport entretenus par les jeunes avec leur smartphone ? Sont-ils si accros à ce à quoi on pourrait penser ? Font-ils assurer leurs objets connectés ?

Des questions véritablement légitimes, à l’heure où la jeunesse fait de plus en plus attention à ses outils digitaux. Le résultat lui, est saisissant. En effet, 51% des Millenials affirment être accros à leur téléphone. Il faut dire que les applications et réseaux sociaux participent grandement au fait que le smartphone devient un compagnon de vie. De même, 42% des Millennials ont acheté un smartphone au cours des 12 derniers mois. A titre comparatif, la moyenne nationale s’élève à 33% seulement, soit 9 points de moins. Un chiffre important qui démontre bien comment les jeunes sont passés maîtres en l’art de la consommation.

Enfin, à l’heure du covid-19, les smartphones sont passés du statut « passif », dans le sens où ils n’étaient utilisés que pour certaines choses, au statut « actif ». Ils ont permis de garder un lien avec ses proches, d’assurer la possibilité de sortir dehors grâce à son pass sanitaire etc… Les objets multimédias sont d’ailleurs devenus la norme chez ces derniers, qui n’hésitent plus à dépenser de véritables fortunes, entre 1.000 et 2.499 euros pour se faire plaisir. Enfin, du point de vue de l’assurance, 16% des jeunes ont pris les devants alors que la moyenne nationale s’élève à 13% seulement.