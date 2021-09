Koh Lanta : un retour haut en couleur !

Koh Lanta est revenu pour ses 20 ans, avec une tripotée de légendes. Au programme, des chutes, des abandons, des surprises mais également des vainqueurs !

Alors qu’il effectuait son grand retour sur Koh Lanta, l’immense Freddy a été stoppé net par une blessure. En effet, alors qu’il a lui même avoué plusieurs fois qu’il avait préparé cette aventure du mieux possible car « il souhaitait la vivre », ce dernier a chuté lors de la toute première épreuve, qui n’était autre que le fameux parcours d’obstacles. Au programme, 13 se sont hissés devant lui et c’est au tout dernier qu’il est finalement tombé au point de se faire une luxation de l’épaule. Un crève-coeur pour lui, qui affirme avoir cru pouvoir partir, certes, mais sur élimination par manque de stratégie plus que sur blessure. « Je n’ai pas mangé un seul morceau de coco, je ne me suis même pas baigné dans l’eau de Tahiti. » a-t-il ajouté pour 20 minutes.

L’émission elle, a démarré comme sur des chapeaux de roues, avec un Sam qui a surpris son monde en venant aider Téheiura qui ne trouvait pas son sac de 5 kilos à porter dans la mer et qui a offert le feu au groupe des filles, séparé de celui des garçons. De même, Claude a repris ses bonnes habitudes, en venant remporter la premère épreuve et porter son record à 18 victoires au total. Sur Twitter, les internautes n’en avaient que pour lui ! Chez les femmes, c’est Coumba qui a su s’en sortir, au même titre qu’Alix. Les deux se sont sauvées grâce à l’immunité tandis que Clémence, la double vainqueur a bien failli sortir mais c’est finalement Karima qui a été éjectée.

Pour autant, tout cela est loin d’être terminé. En effet, dès leur départ, Ugo et Karima ont semble-t-il eu un choix à faire, partir à droite ou à gauche. Comme vous pouvez l’imaginer, nul ne sait réellement à quoi cela correspondait. Seule certitude, le Koh Lanta Légendes s’annonce absolument remarquable d’autant que les stars présentent n’ont ni riz, ni épreuve de confort. Ces dernières se retrouvent donc avec de simples machettes. Les épreuves, physiques, risquent d’avoir un fort impact sur les organismes tandis que les alliances elles, pourraient bien coûter la place de certains favoris…