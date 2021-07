Deux villes, désormais inhabitables à cause de la chaleur

Deux villes sont désormais totalement inhabitables à cause des terribles conditions climatiques qui y règnent. Le GIEC a décidé de mettre en garde !

Le climat se dérègle et vite. En effet, dans son dernier rapport très attendu, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) tire la sonnette d’alarme. Selon ce groupement d’experts sur les questions climatiques, deux villes seraient devenues totalement inhabitables à cause de la forte hausse des températures. Chaleur et humidité se mêleraient, rendant ces deux zones particulièrement désagréables à vivre. Mais de quelles villes s’agit-il ? Jakobabad, au Pakistan, et Ras Al Khaimah, dans le golfe Persique. Des villes bien loin de chez nous, mais ces nouvelles informations ne laissent rien présager de bon.

Sur place, les températures atteignent 35 degrés environ, ce qui est assez vivable. Mais le taux d’humidité des de 90%, ce qui rend ce cocktail particulièrement détonnant pour l’organisme. « Au contact d’un air sec, la sueur s’évapore, et c’est cette évaporation qui nous rafraîchit. Dans un air saturé en humidité, la sueur a du mal à s’évaporer, résultat le corps est en surchauffe », confirme la journaliste Valérie Heurtel, spécialiste de ce genre d’informations. En effet, vivre dans de telles conditions peut avoir de graves conséquences sur l’organisme, puisque la température intérieure va peu à peu augmenter.

« On peut commencer à avoir des troubles de la vision, des vertiges, des troubles neurologiques, ça peut terminer par du coma, des convulsions, et ça peut aboutir à des complications cardiaques ou rénales gravissimes », ajoute pour sa part un cardiologue du sport. Mais ce qui interpelle, c’est surtout la vitesse avec laquelle ces dérèglements ont lieu puisque les climatologues ont prévu ces phénomènes mais avec trente années d’avance. La Chine et l’Inde seront également concernées dans les années à venir d’autant que s’ajoutent à cela, la pollution. Un cocktail plus que toxique, qui risque d’avoir de terribles conséquences.