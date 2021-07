McDonald’s : une vidéo d’un vieux restaurant fait le buzz

McDonald’s a modernisé ses restaurants en 2018. Mais que reste-t-il des anciens établissements ? Une vidéo sur le sujet fait le buzz sur le net.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo d’un vieux McDonald’s abandonné a été filmée et diffusée en masse. Des images qui ont suscité le buzz. Dans ces quelques images, nous pouvons découvrir un vieux restaurant, dans lequel se trouvent de vieilles machines servant à réaliser des burgers ou pour les boissons ainsi que des tables et des chaises roses et bleues de l’époque. Dans les coins, nous apercevons de vieilles caméras de vidéosurveillance ainsi que des télévisions et les fameuses machines à boissons. Des gros plans ont également été réalisés sur les sacs empilés pour les menus à emporter. Un restaurant situé aux États-Unis qui est fermé depuis plusieurs années.

« Quand je suis arrivé sur place, je n’arrivais pas à croire à quel point tout était intact. Et au fait qu’il soit si bien préservé et que rien n’ait été détruit. L’établissement est protégé par des planches qui empêchent la lumière d’y pénétrer et donc la poussière et la moisissure de s’y développer » explique le tiktokeur @TriangleofMass. Il a ajouté que le restaurant était fermé depuis 2007 et qu’il sera impossible de voir un établissement si vieux puisque tous ont été modernisés en 2018 par la firme américaine.

Certains commentaires sont très clairs. En effet, les internautes sont tout simplement médusés de voir un tel endroit encore en place. « McDonald devrait se pencher dessus et le rouvrir avec tout ça. Je parie qu’un tas de gens iraient » explique un premier internaute, tandis qu’un second continue « Cet endroit devrait être un musée. Wow, cela me rappelle des souvenirs. J’aimerais tellement acheter cet endroit ! ». Pour d’autres, ce McDo n’est autre qu’une capsule temporelle. À l’heure ou le rétro est à l’heure du temps, le géant du fast-food pourrait-il se laisser tenter et rouvrir de vieux restaurants ?