Combien coute un ventilateur qui tourne toute la nuit ?

Un ventilateur qui tourne toute le nuit, doit peser sur le porte-monnaie. Mais en êtes-vous réellement certain ?

Les températures commencent, peu à peu, à redevenir assez perturbantes. Il fait chaud, très chaud et dormir va vite devenir assez compliqué. Certaines personnes décident, à ce titre, de se tourner vers les ventilateurs. Selon certaines études, une immense partie de la population utiliserait ces engins, la nuit, pour mieux dormir. Rien qu’en Angleterre, ce chiffre grimpe à 50% de la population. Selon certaines études, tous ensemble, ces ventilateurs électriques coûteraient aux contribuables, pas moins de 2 millions d’euros… Par jour. Un chiffre étonnamment haut, qui s’explique toutefois assez simplement d’autant qu’au niveau plus local, plus personnel, cela revient bien moins cher.

Mais combien cela coûte-t-il réellement ? On estime à 7 – 8 centimes le prix d’un ventilateur fonctionnant sur une période de 8 heures. Un chiffre plutôt accessible donc. Pour autant nous parlons ici d’un ventilateur de 70 watts environ, les plus puissants reviendront donc plus cher mais à 15 – 20 centimes, cela reste encore abordable. D’autres techniques existent pour dormir au frais. Premièrement, garder les volets fermés, de façon à ce que la chaleur ne pénètre pas à l’intérieur de votre domicile. Deuxième point, pourquoi ne pas prendre une douche non pas froide, mais fraîche, avant d’aller dormir de façon à ce que la température de votre corps redescende ?

Interrogé sur le sujet, Max Green, du site Confused.com, a expliqué avoir mené cette recherche afin d’aider les personnes à mieux comprendre ce qu’ils payaient en cas de vague de chaleur. En effet, beaucoup d’individus ne disposent pas de la climatisation et beaucoup souffrent de la chaleur aussi bien en journée, que la nuit. De fait, il était devenu indispensable d’aider les citoyens à gérer aussi bien ces fortes températures, que leur porte-monnaie. Il semblerait, à ce titre, que les ventilateurs apportent un véritable confort, pour finalement assez peu de dépenses.