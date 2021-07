Covid-19 : la situation en France s’aggrave

En France, les chiffres liés au covid-19 repartent à la hausse. Reste à déterminer comment le gouvernement et les français vont agir.

En France, la situation liée au covid-19 est en train de redevenir assez difficile à gérer. En effet, le nombre de cas quotidiens, qui était plutôt bien descendu, aux alentours des 5.000 par jour, est en train de rapidement remonter. Ces dernières 24 heures, l’agence sanitaire française a fait part de 12.532 cas positifs. De fait, le gouvernement tire la sonnette d’alarme et invite l’ensemble de ses concitoyens à aller se faire inoculer la solution Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca. « La sonnette d’alarme est tirée. La France est repassée au-dessus du seuil d’alerte avec un taux d’incidence de plus de 50 sur 100.000 habitants, en augmentation de 80 % sur une semaine, du jamais vu depuis le début de la crise », a d’ailleurs expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

La très grande majorité des cas est liée au variant Delta, anciennement appelé le variant indien. Le taux de positivité est passé de 1.6% par jour à 2% en l’espace de 24 heures. Pour autant, le taux de mortalité reste assez bas. En effet, cinq décès ont été enregistrés en l’espace de 24 heures. Le nombre total de mort lié au covid-19, en France, est donc monté à 111.501. À cela, s’ajoute le fait que la pression hospitalière soit assez faible. On sait, aujourd’hui, que 6.936 personnes s’y trouvent mais là encore, cela repart à la hausse avec 14 arrivées. 891 patients se trouvent en soins critiques. Seul point positif, la vaccination. 45% des adultes ont été entièrement vaccinés tandis que 55.7% a reçu au moins une première injection.

Reste que l’annonce du pass sanitaire ne passe absolument pas. En effet, pour beaucoup, le gouvernement tente de forcer la décision et impose aux français le fait de se faire vacciner, sans toutefois le faire de manière officielle. Les personnes qui n’auront pas eu accès à la vaccination ne pourront bientôt pas prendre le train, l’avion, se rendre dans les restaurants, les bars ou encore les théâtres et les cinémas. Plus de 150.000 personnes étaient présentes ce samedi (selon les organisateurs) dans les rues de Paris afin de se faire entendre.