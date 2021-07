Combien de temps les français passent-ils sur leur smartphone ? Une nouvelle étude répond à cette question avec des résultats surprenants.

On le sait, les débats autour du temps passé sur les écrans de télévision, d’ordinateur ou de smartphone sont nombreux. En cause ? Le temps perdu, mais également les répercussions que cela peut avoir, notamment au niveau des biais cognitifs des enfants. Ces derniers ont plus de mal à apprendre, développent leurs capacités avec du retard et semblent être un peu plus perdus qu’à l’accoutumé. Il y a quelques jours, un nouveau rapport est venu plus ou moins confirmcombien-de-temps-passons-nous-sur-notre-telephoneer les craintes. Ainsi, le temps moyen passé sur smartphone, en France, serait de 3h30 environ. Un chiffre similaire à ce qu’il se faisait en 2020, mais bien plus haut qu’en 2019.

Il semblerait à ce titre que les tendances observées suite au confinement se maintiennent, quand bien même de nombreux lieux ont rouvert au public. Rassurez-vous toutefois, la France n’est pas le « pire » pays, loin de là même. Nos amis brésiliens occupent la première position, assez largement d’ailleurs, avec 5.4 heures en moyenne, par jour ! En seconde marche du podium, nous retrouvons l’Indonésie et ses 5.3 heures de moyenne et l’Inde en troisième position, avec ses 4.9 heures. La Russie ne termine pas loin non plus, avec une hausse incroyable de 45% du temps passé sur téléphone, entre 2019 et 2021.

Mais qu’en est-il des applications ? En France, la plus populaire n’est autre que TousAntiCovid, bien évidemment ! Outre l’application gouvernementale, on retrouve l’application Shein ainsi que PassCulture, juste devant Vite Ma Dose. Beaucoup d’applications liées de près ou de loin au covid-19 donc. Dans le reste de certains pays européens, comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, la situation est similaire, avec CovPass et NHS App. Encore quelques mois pour que toute cette période soit derrière nous tant sur le plan social, que sur le plan numérique !