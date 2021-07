Un burger, vendu à 5.000 euros !

Un burger réalisé par un chef hollandais, a été proposé à la vente à 5.000 euros. Un repas hors de prix, qui s’explique assez facilement.

Nous avons déjà tous entendu parler de mets et plats hors de prix. Souvent réalisés à base de produits d’exception et de qualité, ces derniers ne sont pas accessibles à toutes et à tous. C’est notamment le cas de cet incroyable burger, proposé à la vente pour la modique somme de 5.000 euros. Autant dire que chaque bouchée, chaque miette vaut son pesant d’or. Pour profiter de ce repas, c’est du côté des Pays-Bas qu’il faut se rendre. Robbert Jan de Veen est effectivement le créateur du « Golden Boy ». Il n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai puisque, sur instagram, il est connu comme étant le roi des burgers.

Interrogé au sujet de sa récente création, le chef n’a pas manqué de dévoiler les secrets de son hamburger. En effet, il a confirmé que battre un record du monde a toujours été l’un de ses rêves. Enfant, il n’espérait que cela ! Aujourd’hui, c’est chose faite. Enfin presque puisque son burger est en train d’être revu par la Official World Record Association. Avant lui, le hamburger le plus cher au monde coûtait 5.000 dollars, soit l’équivalent de 4.600 euros environ. Il pesait 350 grammes et venait tout droit du Juicys Outlaw Grill en Oregon, USA.

Ici, le burger est bien plus petit. Les ingrédients utilisés pour sa confection, en revanche, sont d’une très grande qualité. Du caviar de béluga, du crabe royal, du jambon hibérique ou encore de la truffe, vous l’aurez compris, tout a été mis en place pour que le client se passe plaisir. Si ce n’est pas assez pour le client, une sauce barbecue réalisée à base de café Kopi Luwak est proposée. Il faudra débourser entre 30 et 100 dollars pour une petite tasse. À cela, s’ajoute un whisky single malt, Macallan. Le pain lui, a été travaillé à partir de feuille d’or et de champagne Dom Pérignon. Une Rolls.