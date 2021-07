Un jeux vidéo vendu à 1.56 millions de dollars !

Un jeu vidéo Mario a été vendu aux enchères à plus de 1.5 millions de dollars. Le succès des jeux rétro est indéniable.

Aux USA, un jeu vidéo vient de battre un improbable record. En effet, alors qu’il y a quelques jours, « La Légende de Zelda », sur NES (dans sa boîte d’origine, jamais ouvert) était vendu aux enchères pour 870.000 dollars environ, classant le jeu largement en tête des jeux vidéo les plus chers au monde. Oui, mais voilà que la maison Heritage Auctions vient d’annoncer un nouveau record. La somme ? Plus d’un million de dollars. Le jeu ? Super Mario 64. Bien évidemment, le jeu dispose d’une petite particularité, qui fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. « C’est le premier jeu à jamais avoir été vendu aux enchères pour plus d’un million de dollars », s’est d’ailleurs félicité Eric Bradley, porte-parole de la société basée à Dallas, au Texas.

En effet, cette version de Super Mario 64, sortie en 1996, dispose de la technologie 3D. Une technologie alors jamais utilisée. Interrogé sur le sujet, Eric Bradley a confié qu’il s’agissait là du seul jeu vidéo de l’histoire à avoir reçu la note de 9.8 A++ de la part de l’entreprise Wata, chargée d’évaluer l’état des cartouches gaming. Il s’agit d’ailleurs de la note la plus importante que peut recevoir un jeu rétro. Bref, tout était réuni pour que les ventes atteignent des sommets… Ce qui a été fait. Résultat, le jeu a été vendu pour 1.56 millions de dollars.

Avant ça, le jeu Super Mario Bros, proposé lui aussi sur NES et sorti en 1986 a battu le premier record. Toujours vendu par Heritage Auctions, il avait alors atteint les 660.000 dollars. Une preuve supplémentaire que les jeux vidéo rétro deviennent de plus en plus recherchés par les joueurs qui souhaitent replonger en enfance et qui sont probablement dépassés par les jeux d’aujourd’hui, peut-être moins marrants, moins familiaux. À ce titre, n’hésitez pas à jeter un œil à vos vieux cartons. Peut-être que vous pourriez y retrouver une pépite à revendre à prix d’or.