Elle trouve de la drogue dans le Happy Meal de son fils !

Aux USA, une mère a retrouvé de la drogue dans le Happy Meal de son fils. Une situation terrible pour la famille et le restaurant.

Aux États-Unis, dans le Main, une maman a commandé un Happy Meal pour son fils. Malheureusement, celle-ci s’est vite rendue-compte que le déjeuner n’allait pas forcément se passer comme ce qui était prévu. La raison ? Elle a découvert de la drogue dans le menu de son enfant. Michael Sevey, 43 ans, est accusé d’en avoir acheté auprès de Mariah Grant, 29 ans, avec qui il travaillait au sein du fast-food. « Dans nos restaurants, rien n’est plus important que la sécurité et le bien-être de nos employés et clients » a expliqué le gérant en réponse à cette mauvaise publicité.

Pour autant, ce n’est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Il y a quelques mois, une mère a trouvé une ordonnance pour une prescription de Suboxone, qui est utilisée pour traiter la dépendance aux narcotiques. On imagine que celle-ci n’était pas celle de son fils. Sur place, les forces de l’ordre ont donc été envoyées afin de faire toute la lumière sur cette scène et découvrir comment et pourquoi cela est arrivé et surtout, empêcher que ce genre de chose ne se repasse afin d’éviter de bien mauvaises publicités.

Rapidement, les autorités soupçonnent un employé du fast-food. La police déroule son enquête, afin de déterminer les circonstances réelles liées à ce drame. Il s’est finalement avéré que tout cela n’était qu’un accident. La raison ? L’employé soupçonné, qui préparait les commandes, avait l’ordonnance dans sa poche de chemise. Lorsqu’il s’est baissé pour ramasser quelque chose, tombé derrière son comptoir, il a tout simplement fait tomber la petite fiche dans le Happy Meal. La police a confirmé en outre que toute l’équipe s’était montrée particulièrement coopérative. Finalement, tout le monde est reparti libre, après quelques explications.