Une femme de 85 ans cherche l’amour sur Bumble

Aux USA, une femme âgée de 85 ans cherche l’amour sur Bumble. Une histoire assez insolite, qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux.

Aux États-Unis, une grand-mère de 85 ans a décidé de s’inscrire sur Bumble, afin de (re)trouver l’amour. La raison ? Celle-ci s’est récemment séparée de son conjoint, un jeune homme de 39 ans ! De fait, Hattie Retroage a décidé de se créer un compte sur l’application de rencontres Bumble, affirmant qu’elle souhaitait s’y divertir. Un style de vie qu’elle a adopté lorsqu’elle avait 48 ans, à la suite de son divorce d’avec son premier mari. Depuis, elle ne sort qu’avec des hommes plus jeunes. « Je ne vois personne en ce moment. Je vais me mettre sur Bumble, je sais que des amies ont trouvé du monde dessus ».

Selon elle, les restrictions liées au covid-19 étant plus légères, il est temps de retrouver l’amour et de se faire plaisir, même à son âge. Son histoire et sa fougue semblent d’ailleurs plaire. Elle affirme recevoir de nombreux messages. Elle a par exemple été appelée par un homme vivant en Israël, qui a eu un coup de cœur pour elle ! Il faut dire qu’ils sont nombreux à succomber à ses charmes. Elle affirme qu’elle se rendait à hauteur de trois fois par semaine, à des rendez-vous Tinder, avant qu’elle ne soit finalement bloquée de l’application.

Son secret pour continuer à être autant en forme ? L’exercice. En effet, elle pratique de l’exercice le plus souvent possible. La jeunesse de ses amants et de ses compagnons l’aident également à se maintenir. C’est en tout cas ce qu’elle affirmait dans le show Age Gap Love, diffusé sur Channel 5, dans lequel elle est apparue avec John, son ancien compagnon de 39 ans. Aujourd’hui, les deux ont toutefois décidé de mettre un terme à leur relation. Une relation que Hattie affirme avoir été amusante, plutôt sympathique. Une sacrée histoire.