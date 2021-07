Angleterre : des travailleurs se trompent de maison

En Angleterre, une femme a filmé des travailleurs qui sont venus chez elle. Mais ces derniers se sont trompés d’adresse et elle n’a rien dit !

Une femme a documenté une scène absolument improbable. En effet, des gens devaient probablement mener à bien certains travaux au sein de leur maison. Pour autant, les travailleurs se seraient pointés à la mauvaise adresse, avant de débuter les grandes manœuvres. C’est via une série de vidéos TikTok que Chloé Fountain a dévoilé l’improbable scène. Nous pouvons voir le camion de l’entreprise débarquer et déverser des tonnes de pierres devant chez elle. Elle se met alors à crier « Oh non, vous êtes à la mauvaise adresse, vous êtes à la mauvaise adresse » avant de… Ne plus rien dire. De fait, l’entreprise a commencé à travailler sur sa terrasse, directement chez elle.

Dans une vidéo culminant à près de 15 millions de vues, elle s’explique. « Ils sont à la mauvaise adresse mais je ne vais rien leur dire. J’adorerais avoir du ciment gratuit, peu importe ce qu’ils construisent. » Elle termine sa vidéo en expliquant qu’elle dévoilera le résultat au cours d’une troisième vidéo. Pour autant, dans ses nouvelles images, elle déroule. « Ils n’ont toujours pas terminé. Je ne vais rien leur dire tant qu’ils n’ont pas terminé. Je vais simplement leur expliquer qu’ils étaient à la mauvaise maison, lorsqu’ils auront tout fini ».

Mais plus que la finalité, beaucoup se sont demandés si la jeune femme allait payer la note. Pour certains, si elle souhaitait ne rien dire, cela s’apparenterait à du vol. Mais rassurez-vous, celle-ci a confié qu’elle paierait bien le tout, ne souhaitant pas se retrouver dans une situation délicate. D’autres en revanche, ont eu énormément de mal à croire à son histoire. Il est vrai qu’il est plutôt rare de voir des travailleurs se tromper d’adresse, mais pourquoi Chloé raconterait-elle n’importe quoi ? Dans le but de faire du buzz ? Probablement. Reste que nous ne le saurons probablement jamais !