Écosse : un village hanté, mis en vente !

Un village hanté, mis en vente en Écosse ? Découvrez à quoi ressemble l’endroit, qui serait habité par un fantôme du 17e siècle.

En Écosse, un village apparemment hanté par un fantôme du 17e siècle a été mis à vendre pour la modique somme de 125.000 livres, soit l’équivalent de 150.000 euros environ. Ce petit village se trouve sur les bords du Loch Tay, dans le Perthshire. Baptisé « Lawers », ce village est composé des ruines de la vieille église, fondée en 1669. Elle servait également de maison au seigneur, des terres et abritait un moulin, un four et plus encore. Mais ce n’est pas tout. En effet, selon Goldcrest Land and Forestry Group, en charge de la vente des lieux, le site de 1.2 hectares dispose de sa propre plage privée, de son bois, d’un étang pour pêcher la truite et d’une magnifique vue autour de l’ensemble du « Loch ».

Comme tout semble bien trop beau, il est donc utile de préciser qu’outre tous ces superbes aspects, le village vient également avec le fantôme de la Lady de Lawers. Cette dernière habiterait toujours les lieux. Elle est notamment connue pour ses nombreuses prophéties, dont beaucoup se sont révélées être vraies. Elle a par exemple prédit l’arrivée des voies de chemins de fer dans la région ainsi que la chute de l’église du village. Enfin, elle a également vu juste en prédisant qu’un grand bateau, guidé par la fumée (donc probablement en proie à un incendie) périrait au fond du Loch Tay, entraînant la mort de nombreuses personnes.

Le site, lui, est vu comme étant magnifiquement préservé. Pour l’entreprise chargée de sa vente, il s’agit ici d’une formidable opportunité. L’occasion pour les acheteurs, de s’offrir une partie de l’Écosse et de son héritage. Pour aller plus loin, les futurs propriétaires pourront se faire plaisir en se créant un petit pont pour la pêche sur lequel un bateau pourra être attaché. L’occasion de découvrir le site depuis une autre vue, celle du lac. Bref, si vous souhaitez partir vivre en Écosse et avez des sous à dépenser, autant se faire plaisir.