Covid-19 : entrée en lice du pass sanitaire européen !

Depuis aujourd’hui, 1er juillet, le pass sanitaire européen est entré en vigueur, facilitant le voyage et le passage des frontières.

Le pass sanitaire entre officiellement en vigueur, à partir de ce jeudi. En effet, l’Union européenne s’est mise d’accord : le 1er juillet sera la date butoire. Alors que le monde semble peu à peu se rouvrir après avoir passé plusieurs mois refermé sur lui-même, voilà que l’UE a décidé de l’accompagner, de lui donner un petit coup de pouce. Ainsi, afin de relancer le tourisme, c’est le certificat sanitaire européen (pass sanitaire) qui été confirmé. Il sera obligatoire aux frontières, afin de faciliter le passage des voyageurs, au sein même des pays membres. Un peu comme nous, il se présente sous la simple forme d’un QR Code, sur papier ou au format numérique.

Pour l’obtenir, il faut une vaccination totale et complète, soit deux doses de Pfizer-BioNtech/Moderna/AstraZeneca, soit deux semaines après une dose de Pfizer-BioNtech/Moderna/AstraZeneca s’il y a déjà eu infection au coronavirus. Ce petit document permettra à tout le monde de traverser tranquillement les frontières d’une nation et d’éviter les possibles mesures de quarantaine impliquées. D’autres pays, comme au Danemark ou en Islande, les autorités réfléchissent à la mise en place du pass, pour les restaurants.

Pour autant, le pass sanitaire européen n’est pas obligatoire. Il vise seulement à simplifier les procédures de passage. Sans pass sanitaire, il faudra réaliser un test PCR, qu’il s’avère négatif, le donner et en refaire un au moment de rentrer chez vous. En cas d’absence de pass sanitaire, vous pourriez également être contraint de passer par la phase de quarantaine, notamment à cause de l’explosion du variant Delta et l’arrivée possible du variant Delta Plus, qui laissent craindre le pire. Enfin, le pass sanitaire ne peut être utilisé à l’échelle internationale. Cela pourrait toutefois être revu dans les semaines à venir, les USA peuvent y être intégrés incessamment sous peu.