Un homme venant de 3036 nous met en garde !

Sur les réseaux sociaux, un homme venant de 3036 a décidé de nous mettre en garde sur la suite des événements. Attention, ça secoue.

Sur les réseaux sociaux, un homme “venant de 3036” a décidé de nous mettre en garde. En effet, selon lui, le futur nous réserve bien des tourments. C’est via TikTok que le vidéaste “Live Your Lie” s’est effectivement fait connaître. Il a affirmé auprès de ses followers qu’il fallait pleinement profiter de sa vie actuelle car la suite ne donne vraiment pas envie. Première chose, il affirme que les animaux domestiques, comme des chiens ou encore des chats seront perçus comme étant des animaux exotiques dans les siècles à venir. Plus que ça, il a tenu à mettre en garde contre “Le grand blackout”.

Mais qu’est-ce donc ? “Aujourd’hui, vous êtes plus libre que ce que vous ne le serez dans le futur”. Selon lui, les générations à venir ne profiteront pas autant que nous. Tout cela à cause du grand Blackout qui, s’il ne se trompe pas, se serait passé en 2052, au mois de décembre. À l’époque et ce, durant cinq ans, internet et toute énergie sont coupés durant cinq années. Cinq années durant lesquelles la terreur s’implante. Prise de pouvoir, renversement, manifestations, tout y passe.

Il faut ensuite une vingtaine d’années pour que tout revienne à la normale. Suite à cela, c’est du grand n’importe quoi, avec des zoos composés de chats, de chiens, de lapins et autres écureuils. En effet, le réchauffement climatique tue de plus en plus d’animaux et beaucoup sont perçus comme étant des animaux exotiques. Lions, tigres, éléphants, tous ont disparu. L’humanité aurait d’ailleurs tiré l’ensemble des leçons de ses actions et ne vivrait plus que grâce à de l’énergie renouvelable. Reste désormais à définir si tout cela est bien réel. Pour cela, il faudra attendre encore quelques années.